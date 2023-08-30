快訊

第12號颱風「鴻雁」最快今晚生成 氣象局預估路徑出爐

想超越新加坡？李光耀執政黨的崛起之路

iPhone總顯示9:41？貪睡時間9分鐘而非10分鐘？解開3個蘋果數字祕密

今天開學了！ 颱風觸陸前...孔夫子和閃亮芭比盒迎小一新生到校

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校。記者徐如宜／攝影
高雄市新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校。記者徐如宜／攝影

高雄市今天除桃源區以外，三級學校都正常開學。新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校；新上國小準備了閃亮亮芭比盒，驚喜的小朋友紛紛拍照打卡。有的家長望著天空，還是擔心颱風開始觸陸，會不會又要提早來接孩子回家。

新莊國小希望以嶄新的方式迎接一年級新生快樂上學，校長劉瑞政和家長會長蘇亮燁一大早就站在校門口，師長們扮成至聖先師孔子和幾位門生，歡迎新生和家長們來參加始業式。

劉瑞政說，孔夫子代表老師們無私的愛與包容，對每個不同的孩子予以尊重、因材施教，期望孩子們來新莊國小上課，每天都能夠開開心心、有滿滿收穫，找到自己的興趣，開心學習、開啟學習的新階段。

新上國小開學前已緊鑼密鼓準備好迎接許久不見的孩子們，分發書本、搬遷教室、掃具配送、交通動線、教室清潔、環境消毒、班級群組、家長連絡、防疫補強、新生輔導等，都一步步到位。

新上國小校長王彥嵒說，今年搶搭全球熱門的芭比電影熱潮，在校園設置了4座大大小小的真人版芭比娃娃夢幻盒，提供小朋友到校拍照紀念，更提供給小一新生家庭一起來拍照打卡的熱點。家長們紛紛在此幫孩子留下美好的回憶與紀念，只要是笑著來上學的孩子，都有棒棒糖獎勵。

高雄市區早上天氣不錯，有些雲層。有的家長望著天空，還是擔心颱風開始觸陸，會不會又要提早來接孩子回家。一位媽媽說，看樣子今天應該還好，明天就不一定了。

高雄市新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校。記者徐如宜／攝影
高雄市新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校。記者徐如宜／攝影
高雄市新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校。記者徐如宜／攝影
高雄市新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校。記者徐如宜／攝影
高雄市新上國小準備了閃亮亮芭比盒，驚喜的小朋友和家長紛紛拍照打卡。圖／新上國小提供
高雄市新上國小準備了閃亮亮芭比盒，驚喜的小朋友和家長紛紛拍照打卡。圖／新上國小提供
高雄市新上國小準備了閃亮亮芭比盒，驚喜的小朋友和家長紛紛拍照打卡。圖／新上國小提供
高雄市新上國小準備了閃亮亮芭比盒，驚喜的小朋友和家長紛紛拍照打卡。圖／新上國小提供
開學日高雄市區早上天氣不錯，有些雲層。記者徐如宜／攝影
開學日高雄市區早上天氣不錯，有些雲層。記者徐如宜／攝影

【文教熱話題】

▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

颱風 高雄市 教室 開學日

延伸閱讀

捨不得學生開學沒導師 代理教師荒讓「家長」意外轉行

全新的淡海國小開學前迎新生 學童家長體驗新校園

杜蘇芮致災陰影 中國密切注意蘇拉海葵颱風動向

迎開學！北市學校周邊30日起 恢復上下學行人時相

相關新聞

今天開學了！ 颱風觸陸前...孔夫子和閃亮芭比盒迎小一新生到校

高雄市今天除桃源區以外，三級學校都正常開學。新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校；新上國小準備了閃亮亮芭比盒，驚喜...

小一新生禮袋印製數學公式有錯？竹市府：「a+b=c」非畢氏定理

明天是開學日，有網路粉專今天發文貼出新竹市政府發放小一新生禮袋的照片，指圖樣印製數學公式「a+b=c」有錯，還酸旁邊配上...

數位提高學習成效 龍埔國小全台首間小學獲Google認證

新北市龍埔國小今年4月通過Google Reference School（GRS）國際教育認證，今上午揭牌，稱為全台第8...

影／今開學了！台中放晴 烏日學童見警喜收「收心禮」

今天是開學日，台中放晴，台中市警局烏日警分局長尤啓南率家防官、偵查佐及志工等宣導團，到烏日國小校門口前，發送可愛造型筆等...

桃園青園國小新校舍完工 明天開學30間新教室紓解壓力

桃園市政府工務局今天下午表示，因應中壢區青埔學童就學需求，青園國小第一期新建校舍工程已完工和取得使用執照，明天開學日30...

嘉縣大湖國小創意迎新生 攜手種蜜源植物盼引蝴蝶

嘉義縣大湖國小今年迎新活動別具特色，學長姐攜手新生一起種植蜜源植物，營造綠意盎然環境，吸引蝴蝶等昆蟲到訪。校長李奕龍今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦