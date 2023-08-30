今天開學了！ 颱風觸陸前...孔夫子和閃亮芭比盒迎小一新生到校
高雄市今天除桃源區以外，三級學校都正常開學。新莊國小教師扮成孔夫子和門生，迎接新生入校；新上國小準備了閃亮亮芭比盒，驚喜的小朋友紛紛拍照打卡。有的家長望著天空，還是擔心颱風開始觸陸，會不會又要提早來接孩子回家。
新莊國小希望以嶄新的方式迎接一年級新生快樂上學，校長劉瑞政和家長會長蘇亮燁一大早就站在校門口，師長們扮成至聖先師孔子和幾位門生，歡迎新生和家長們來參加始業式。
劉瑞政說，孔夫子代表老師們無私的愛與包容，對每個不同的孩子予以尊重、因材施教，期望孩子們來新莊國小上課，每天都能夠開開心心、有滿滿收穫，找到自己的興趣，開心學習、開啟學習的新階段。
新上國小開學前已緊鑼密鼓準備好迎接許久不見的孩子們，分發書本、搬遷教室、掃具配送、交通動線、教室清潔、環境消毒、班級群組、家長連絡、防疫補強、新生輔導等，都一步步到位。
新上國小校長王彥嵒說，今年搶搭全球熱門的芭比電影熱潮，在校園設置了4座大大小小的真人版芭比娃娃夢幻盒，提供小朋友到校拍照紀念，更提供給小一新生家庭一起來拍照打卡的熱點。家長們紛紛在此幫孩子留下美好的回憶與紀念，只要是笑著來上學的孩子，都有棒棒糖獎勵。
高雄市區早上天氣不錯，有些雲層。有的家長望著天空，還是擔心颱風開始觸陸，會不會又要提早來接孩子回家。一位媽媽說，看樣子今天應該還好，明天就不一定了。
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