全新的淡海國小開學前迎新生 學童家長體驗新校園
淡水區第15間國民小學，全新的淡海國小，今(29)日開學前一天，舉辦返校暨開學說明會，學校邀請學生與家長一起到學校說明這一個學期的行事曆與接下來要準備開學上課的內容，對此不少家長都在校門口與孩子一起拍合照，為淡海國小的首批學生留下回憶。
除了有些學童是小一新生來就續，也有的是四年級搬到新市鎮來就讀，家長也說除了學校非常新之外，雖然是施工區與教學分開，但也會擔心安全問題希望學校能夠確保這點。
另外對於目前完工的A棟，學校方表也表示，今年學年度開學招生，一年級共有七個班級、二年級四班、三與四年級各有三個班級，每班學生大約在25到27人左右，而未來明年上半年，全校園都會完工。
新北市議員陳家琪，也親自到校關心狀況，並且表示，先前也要求工務局在校園周邊的環境要加強改善，而這次也非常期待學生能夠有個開心的學習環境。
淡海國小校長林九牧表示，學校不僅是全新的設備，就連學生最關心的教學環境，都有新的設計，從校門口進來到學校中庭映入眼簾的就是非常大面積的共融式遊具，而目前開放完工的A棟全建築採清水模建築工法，每一間教室，都使用局部玻璃磚，以及落地窗高採光設計，還有大型觸控螢幕黑板牆，期盼能夠讓孩子在快樂環境中學習。
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