國體台啤棒球隊與屏東棒球校隊交流 潘盛泰返鄉回饋
國體台啤棒球隊推動運動公益，今年暑假到金門、台東、台中，最後一站來到屏東，今明兩天展開棒球訓練營，與屏東縣基層高國中小學校的棒球隊教交流，課程包括打擊、跑壘和守備等教學。台啤棒球隊員潘盛泰也是屏東恆春排灣族，回到家鄉指導小學弟們，他說，屏東是自己棒球原點。
屏東場次指導由國體大台啤棒球隊教練陳炫琦領隊，帶領球員劉宗翰、胡家龍、王家鞍、潘盛泰擔任指導員。大三的潘盛泰是屏東恆春排灣族，畢業於恆春的大平國小、鶴聲國中棒球隊，之後就到外地念書練球。
潘盛泰說，回到熟悉的家鄉，回饋豐富的棒球知識與專業技能，屏東是自己棒球原點，希望將這幾年所學知識、球技與不同的練球方式帶回家鄉，分享給家鄉學子，期許小學弟們在課程能收穫滿滿。
今天上午參與課程的是復興國小、高泰國中，下午是大同高中，明天則是屏東高中棒球隊。高泰國中棒球隊教練黃梓育說，讓學生們學習更多棒球基本知識，國體大台啤球隊隊員們教導，就像學長傳承，互動零距離。
高泰國中棒球隊員三年級盧羽臣是投手、內野手，他說，平常熱身沒有太足夠，這次營隊學習到基本熱身訓練，在投球技巧上也有新的學習，回去要努力練習。復興國小棒球隊六年級許淯翔說，教練提醒投球手臂調整、身體的姿勢、握球的方式，收穫滿滿。
國體大體育處體育長龔榮堂說，台啤企業致力社會回饋，今年度首次舉辦下鄉活動，展現對基層棒球關懷，讓指導球員能夠與學員們球技交流，也有機會回饋家鄉傳承自身所學，引領下一代球員向上發展。
除台啤棒球隊的教練與球員外，這次下鄉指導活動同行人員還有國體大運保系林欣醇，擔任運保員，協助注意參與者的身體健康，國體大學生媒體團隊NTSUper指導老師吳裕勝與成員吳語涵、陳盈蓁、方芊筑、張晴茹，則協助活動紀錄與採訪拍攝。
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