嘉義縣斥資4758萬4鄉鎮學校裝新風系統 改善室內空氣品質
中央推動班班有冷氣政策，但關窗、開冷氣的環境下，空氣不流通、二氧化碳濃度上升，恐影響學生學習效率。嘉義縣政府今年斥資4758萬元，導入新風換氣系統，先在新港鄉、大林鎮、溪口鄉及民雄鄉等793所學校裝設，未來將爭取更多經費，逐步落實每所學校裝設。
縣長翁章梁、議員黃啟豪今到新港鄉文昌國小視察安裝新風系統成果。翁章梁說，能即時監測教室空氣品質，掌握懸浮微粒、二氧化碳濃度，對改善室內空氣有很大幫助。已在新港鄉、大林鎮、溪口鄉及民雄鄉等793所學校推動新風系統，預計今年底前完成裝設及啟用。
教育處長李美華說，普通教室、專科教室、圖書館及幼兒園都有安裝新風系統，希望未來會爭取更多經費，在每個鄉鎮的學校都安裝新風系統，讓學生在教室內吹冷氣，也能擁有好空氣，保持清晰思緒認真讀書，同時造福呼吸道敏感的孩子。
李美華也說，今年斥資3517萬元，汰換高中以下學校老舊課桌椅，優先協助5年內未汰換老舊課桌椅的111所學校，共計採購2萬1983套新的課桌椅，6月已與廠商簽約，預計開學前有4成嶄新課桌椅到位，其餘將陸續在年底前完成汰換。
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