還沒蓋好 台中2國小開學缺校舍

台中市北屯、太平人口成長快速，轄內學生就學壓力大，2018年成立北屯區廍子國小及太平區新高國小，但二期校舍工程受疫情及缺工缺料等因素影響，延後完工啟用，影響兩校一年級新生共24班開學使用。教育局要求兩校妥善安排接送及借用教室，讓師生順利開學。

台中市北屯及太平區人口密集，2019年8月1日正式成立廍子國小、新高國小，以分期興建校舍為原則，其中一期校舍2020年完工，但校舍很快飽和，分別興建廍子國小二期校舍70間教室、新高國小二期60間教室。

教育局表示，為達成112學年度開學時供師生進駐使用新校舍的目標，均積極趕工，但二期校舍工程期間遭遇疫情及缺工缺料等因素影響，加上今年6月下旬起，受下雨等天候因素影響，仍無法提前在開學前完工。

工程延宕影響廍子國小1年級新生共13班、新高國小1年級新生共11班開學。教育局指出，為確保學生安全及維護學生權益，將妥善安置2校學生，其中廍子國小借用三光國中13間教室，兩校距離約3公里，車程約10分鐘，將由學校租用合格的客運在廍子國小大門口接送，每車會有1名教師隨車。

8月30日就要開學，廍子國小新生家長這兩天才接到通知，孩子要到三光國中借教室上課，許多人擔心小一新生到國中校區去上課，年齡差距大，設備並不適用，也擔心會被國中生欺負。

廍子國小校長張榮林說，雖借用三光國中教室，但區域獨立，校方會給學生們最佳的照顧，預計借到10月30日，會盡快縮短期程，校舍一完工、使用執照等檢查通過就遷回校。

新高國小部分，則考量該校二期校舍明年度才能完工，經評估校內空間及工程期程後，先讓出老師辦公室作為學生班級教室，行政辦公空間則安排至租賃組合屋。

教育局說明，2校將在開學前確認安置的教室空間，課桌椅、黑板、冷氣等設備一應俱全，提供學生完備的學習資源與環境。