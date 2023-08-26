新北寫作班 徵文賽頒獎

聯合報攜手新北市教育局舉辦公益閱讀寫作班邁入第5年，今年開設國中共30班閱讀寫作課程，以弱勢學生為優先報名對象，照顧更多的學子。徵文比賽中，在近1千件投稿作品中，5位學生的優秀作品脫穎而出，昨日辦理「112年度國民中學閱讀寫作課程頒獎典禮」表揚得獎學生。

獲獎學生分別為鶯歌國中藍浤博、自強國中洪碩亨、永和國中吳庭孜、五峰國中關宇、海山高中謝芝庭。總評老師吳玫香表示，5篇優選作品，除取材各有千秋、文字也富含張力，且在結尾時展現正面、積極心態，立意格局高值得讚許。

今年徵文比賽以「抉擇」為題目。抉擇從晚餐該吃什麼？到人生的路該怎麼走？一生之中處處充滿著抉擇，一旦做了不同的選擇，也將迎來截然不同的結果。在寫作時也會因為該如何下筆而需要抉擇，因此藉由此主題來幫助學生刺激思考。

自強國中洪碩亨表示，作文課給予自己表達自己想法和觀點的平台。通過寫作，可以更清晰地整理自己的思維。鶯歌國中藍浤博表示，很少有一篇作文能在第一次草稿完美無缺，透過老師和同學的反饋，學會了審視自己的文章。

教育局表示，新北國中公益寫作班課程由聯合報系邀請專業講師到各校，以系列寫作課程培養孩子自主閱讀力、批判思辨力及多元表達力，讓學生寫出一手好文章，同時辦理校際徵文比賽互相切磋，培養創造力和思考能力。