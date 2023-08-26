國小也有「得來速」 方便家長接送

下周開學，校園周邊交通安全急迫，嘉義市府建地下停車場的嘉北國小創新「得來速」車道，方便家長接送學生；崇文國小開學也要採得來速車道，另提報8所國中小送營建署補助通學環境改善；議員要求加快交通工程審查，寬列預算，加強校園交通教育、警方執法。

為讓家長安全接送孩子，嘉北國小在距離學校大門約50至60公尺北側側門，設計汽車接送區「得來速」單行車道，讓汽車開進學校接送區，學校正門、西側、南側側門機車接送區，「汽、機車分流」避免塞車，從試營運期間每天30幾輛汽車，增到逾百輛，家長滿意度高。崇文國小地下停車場最近施工，開學也將比照採用「得來速」車道。

回應民團還路於民訴求，行政院通過「行人交通安全政策綱領」、「修正道路交通安全基本法」草案，把零死亡願景與階段性目標納入基本法，因應學校即將開學，交通部陸續完成學校周邊行人空間改善。

市府交通處說，營建署推校園周邊暨行車安全道路改善計畫，全市28所國中小有22所有改善需求，14所工務處會同交通處會勘改善，餘8所申請經費改善人行道、設通學步道、增設行人穿越道、機車停車格、交通號誌，申請經費4376萬元，含中央補助3670萬元、市府自籌706萬元，其中北園國小優先獲補助。

議員鄭光宏要求市府加快審查計畫，寬列預算，加強校園交通全教育。

教育處長郭添財說，除「得來速」車道、選定交通安全教育示範國中小校，教育措施包括各校以跑馬燈、布告欄、網站等宣導，提升交通安全月能見度；懸掛布條、張貼交安教育海報；新生訓練宣導行人交通安全，辦理多元化交通安全教育等。