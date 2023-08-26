幫學童書包減重 花蓮補助50國小買4500個置物櫃
下周即將開學，花蓮縣府為讓學童減壓，不需要每天背著重重的書冊往返家裡和學校，為縣內50所國小購置近4500個置物櫃，讓學童放自己的書本、文具，為書包減重，縣長徐榛蔚指出，期望為孩童創造書包輕一點、壓力少一點、健康多一點的學習環境。
縣府去年全面盤點縣內國中小學班級置物櫃需求，針對沒有置物櫃或已老舊的學校，共編列1200萬元，分兩年補助學校採購置物櫃。
教育處代理處長翁書敏說，因各校教室空間不同，由學校依照核定數量及額度自行規畫採購。去年已補助富北國中等13校購置4190個置物櫃，今年補助13鄉鎮市共50所國小，包括明義、明禮、明廉等校，再購置4468個置物櫃，趕在開學前到位。
翁書敏說，學童有自己的置物櫃，不需要帶回家的書本、文具，就可以放在櫃內，便當盒也可在校內充分清潔後放在置物櫃，讓書包減重。明義國小校長許傳德說，置物櫃可以減少學生的負擔，校方會從日常生活中，培養學生妥善規畫及收納。
此外，教育處也向中央爭取改善校園老舊廁所，今年經教育部及立委實地到光復國小、化仁國中、宜昌國中、國風國中、美崙國中及自強國中6校現勘，發現多數廁所已經相當老舊，甚至還有早期的一條溝式廁所。
教育處表示，已獲教育部核定補助「公立國民小學老舊廁所整修工程」費7028萬3000元，新學年度將補助6校改善108間老舊廁所。
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