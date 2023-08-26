8月30日開學 北市校園、校車取消口罩令
8月30日開學，北市教育局昨公布新指引，取消校園內及校車強制戴口罩規定，但學校健康中心及自主健康管理期間者應戴口罩，家長若有洽公或參與學校活動需要，原則上可入校。
教育局於8月修訂「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，請各校及幼兒園仍應於開學前完成防治整備，盤點準備適量防疫物資，完成教室、各學習場域、宿舍及相關盥洗等常用空間環境清潔，也要留意定期更換或清潔空調濾網及消毒。
依衛福部8月15日起施行COVID-19防疫新制，開學除健康中心及自主健康管理期間者應戴口罩外，取消校園及校車強制戴口罩規定。
教育局指出，師生篩檢陽性，輕症或無症狀者應遵守衛福部「新型冠狀病毒（SARS-CoV2）篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，自主管理期間到校請全程佩戴口罩、用餐使用隔板，若有症狀建議在家休息，並儘量避免非必要的外出。
教育局說，除新冠肺炎防治外，全國腸病毒疫情亦處警戒期，也籲各級學校及幼兒園應加強師生防疫宣導，教導學生正確洗手步驟、注意呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣。上課期間若使用空調，則須保持室內空氣流通，注意定期更換或清潔濾網及消毒，以提供師生安全、安心、健康的學習環境。
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