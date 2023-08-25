汐止白雲國小打造智慧教室 有平板、無人機學生愛學習

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區白雲國小打造智慧教室，學生一人一台平板，還有空拍機、追焦攝影機等等，讓孩子們都能夠智慧學習。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區白雲國小打造智慧教室，學生一人一台平板，還有空拍機、追焦攝影機等等，讓孩子們都能夠智慧學習。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區白雲國小這幾年都是額滿學校，為了讓孩子們學習環境更好，新北市議員廖先翔以建議款補助，讓學校設備再升級，打造了一間智慧教室，除了上課學生一人一台平板，還有空拍機、追焦攝影機等等，讓孩子們都能夠智慧學習。

白雲國小校長洪國維指出，因為前兩年疫情的關係，線上教學興起，在和老師們集思廣益過程中，發現有些問題，所以，就打算規劃一間智慧教室，有最新的教學設備因應線上教學，在議員的經費支持下，成立了智慧教室，硬體部分像是大型觸控大頻、追焦攝影機、學生用的平板還有無人機，這些硬體設備完成也添購學生的教學用軟體，包括新北教學通app，所以，目前智慧教室的使用率非常高，包括老師、學生都很喜歡在智慧教室上課，也真正讓智慧學習，落實在日常的生活當中。

新北市議員廖先翔表示，班班有觸控大頻、生生有平板，是目前教育體系的大方向，但是因為所需要的經費非常龐大，只能分階段執行，白雲國小就利用學校一間教室做整修改造為智慧教室，讓有需要的老師都能夠帶著學生來智慧教室體驗新式科技的教學設備。

廖先翔說，智慧教室分成兩階段完成，第一個是硬體環境比較寬敞舒適，包括地板、天花板及儲櫃，第二期採購資訊設備，兩期總共補助了100萬給學校，讓學校善用這筆經費讓學生都可以使用比較現代化的學習設備，也讓老師教學更靈活。

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