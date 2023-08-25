國小生都有Line「方便排課」？ 家長壓力山大詢問：大家真的都有辦嗎
一名家長在臉書社團「匿名公社」中上網發文，詢問現正就讀小學的孩子，是否都有Line，表示女兒剛升小學五年級，因為才藝老師要求女兒辦Line，以便確認補課時更有效率，讓她頻頻被詢問：「怎麼不給女兒辦Line」，該文一出，引來兩派網友熱議，有人認為原PO似乎太保守，家中的孩子在比原PO女兒更小的時候就有自己的Line了，但也有人認為，過早給予孩子Line的對話權，恐怕是條不歸路，也擔心孩子會經由Line的網路溝通受騙。
原PO以「現在小五每個人幾乎都有Line，是真的嗎？」在「匿名公社」中上網發文求解，隨後又再補充說明，表示因為才藝課老師提出，想直接跟小孩確認補課時間，更有效率的溝通；原PO還稱才藝老師向她說明：「幾乎每個小朋友（國小）都有Line」。讓她心生質疑。
支持的一派網友認為，現在很少在打電話，幾乎都是用Line跟朋友溝通，有網友說，自己幼稚園的孩子就有，「一個月一兩天讓她發個貼圖語音照片給阿公阿嬤，或約阿公阿嬤吃飯用」，也有人認為辦Line就能電話視訊，在工作忙碌時和孩子溝通超方便也省錢。
反對的網友則說，Line因為過於便利，還是單純一點好，沒絕對必要不要給小孩辦，不然會累死自己，有手機聯繋就好。也有人認為，孩子有Line會一下子快速接收很多資訊，其中也包含了很多不適合年紀的訊息，「不要以為別人傳給你，你就能傳給別人」，若要開放給孩子Line，便要告誡他背後隱藏的風險和責任，免得孩子在無知的情況下，傷害別人也傷害自己。有部份網友認為，到了國中再給孩子辦Line也不遲。
也有人認為，給不給孩子辦Line，應看孩子學習上是否有需求，或評估學校、補習班的老師如何傳達消息的介面是什麼，此外，孩子是否為容易受到引誘的個性，也需加入判斷標準，在多方評估下，才能知道究竟辦Line是否為必要途徑。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言