國小生都有Line「方便排課」？ 家長壓力山大詢問：大家真的都有辦嗎

一名家長在臉書社團「匿名公社」中上網發文，詢問現正就讀小學的孩子，是否都有Line，表示女兒剛升小學五年級，因為才藝老師要求女兒辦Line，以便確認補課時更有效率，讓她頻頻被詢問：「怎麼不給女兒辦Line」，該文一出，引來兩派網友熱議，有人認為原PO似乎太保守，家中的孩子在比原PO女兒更小的時候就有自己的Line了，但也有人認為，過早給予孩子Line的對話權，恐怕是條不歸路，也擔心孩子會經由Line的網路溝通受騙。

原PO以「現在小五每個人幾乎都有Line，是真的嗎？」在「匿名公社」中上網發文求解，隨後又再補充說明，表示因為才藝課老師提出，想直接跟小孩確認補課時間，更有效率的溝通；原PO還稱才藝老師向她說明：「幾乎每個小朋友（國小）都有Line」。讓她心生質疑。

支持的一派網友認為，現在很少在打電話，幾乎都是用Line跟朋友溝通，有網友說，自己幼稚園的孩子就有，「一個月一兩天讓她發個貼圖語音照片給阿公阿嬤，或約阿公阿嬤吃飯用」，也有人認為辦Line就能電話視訊，在工作忙碌時和孩子溝通超方便也省錢。

反對的網友則說，Line因為過於便利，還是單純一點好，沒絕對必要不要給小孩辦，不然會累死自己，有手機聯繋就好。也有人認為，孩子有Line會一下子快速接收很多資訊，其中也包含了很多不適合年紀的訊息，「不要以為別人傳給你，你就能傳給別人」，若要開放給孩子Line，便要告誡他背後隱藏的風險和責任，免得孩子在無知的情況下，傷害別人也傷害自己。有部份網友認為，到了國中再給孩子辦Line也不遲。

也有人認為，給不給孩子辦Line，應看孩子學習上是否有需求，或評估學校、補習班的老師如何傳達消息的介面是什麼，此外，孩子是否為容易受到引誘的個性，也需加入判斷標準，在多方評估下，才能知道究竟辦Line是否為必要途徑。