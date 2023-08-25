尖石第一個社區兒少服務據點啟用 今年可服務超過700人

「那山麻谷-泰雅部落兒童少年服務據點」昨正式揭牌！該據點由新竹縣政府以公私協力方式，輔導新竹縣那羅灣休閒農業發展協會申請兒福聯盟社區組織聯盟培力計畫，在尖石鄉成立第一個社區兒童少年服務據點，希望減少城鄉差距，落實照顧偏鄉的兒童與少年，預計此兒少服務據點今年將可服務超過700人次。

縣長楊文科表示，此據點揭牌有三層意義，第一、公私協力三方共好；第二、傳承保留在地文化，運用在地達人擔任講師，教導孩子認同土地及族群文化；第三、強調社區永續經營，促進社區居民集體意識、認同感及互助意願。

兒福聯盟政策發展處副處長李宏文表示，兒盟目前已與全台各地逾50個社區組織簽約合作，透過挹注各項經費資源、專業培力及經驗交流，協助在地組織提供孩子多元的服務。那羅灣休閒農業發展協會是兒盟首次在新竹縣合作的原民社區組織，感謝縣府社會處的引薦與促成合作，期待未來與縣府及更多社區組織合作，以三方共好的方式，培力在地組織投入兒少服務。

縣府社會處指出，社會處目前在全縣布建5處社福中心，其中橫山區社會福利服務中心負責推展橫山、芎林及尖石等3鄉、30村的社會福利服務工作，成立近2年來已提供社會福利諮詢、弱勢家庭輔導及社區資源連結等服務超過9200人次，位在那羅灣休閒農業區的那山麻谷-泰雅部落兒童少年服務據點，即是橫山區社福中心透過社區培力的模式，引進外部民間社福團體資源，不僅有助於提升社會處在原鄉服務觸及率，也能培力社區凝聚集體意識，建立在偏鄉社區兒童與少年照顧支持系統。