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南投手工製茶保存者陳茂淳辭世 文化部將頒贈旌揚狀

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
南投縣傳統知識與實踐「傳統手工製茶-名間埔中茶」保存者陳茂淳於8月17日離世，享年86歲。。圖／南投縣政府文化局提供。
南投縣傳統知識與實踐「傳統手工製茶-名間埔中茶」保存者陳茂淳於8月17日離世，享年86歲。。圖／南投縣政府文化局提供。

南投縣傳統知識與實踐「傳統手工製茶-名間埔中茶」保存者陳茂淳於8月17日離世，享年86歲。文化部長史哲深表哀悼表示，陳茂淳於傳統手工製茶的技術出類拔萃，受南投松柏嶺地區名間鄉製茶業者所推崇，為感念陳茂淳保存並傳承台灣手工製茶的傳統知識內容，文化部將頒贈旌揚狀。

陳茂淳於1939年出生，世代居住於南投縣名間鄉三崙村，陳家是名間鄉少數傳習手工製茶技藝的茶農，目前家族製茶產業已延續至第六代。陳茂淳從小便學習茶葉栽培與農作事務，當兵後回鄉學習管理茶園並繼承製茶家業，一生見證「名間埔中茶」的發展歷程。

傳統製茶產業從種植、採摘製烘焙完成，全都依靠人力手工，並且必須配合天候狀況，過程中包含地方社群與自然環境的互動，發展出系統性專業知識與技術，每一道工序，全憑製茶者的經驗與技術，才能製造出色、香、味俱全的好茶。陳茂淳傳承父親的製茶技術，尤其重視其中「弄（浪）菁」的製程，透過雙手揉捻喚醒茶葉的香氣，是陳茂淳做出餘韻飄香的好茶關鍵。

陳茂淳一生共獲得茶葉相關競賽26面特等獎牌、數百面頭獎獎牌，製茶經驗豐富，充分了解製茶知識、技術原理，深諳影響松柏嶺地區茶業生產的各項環境與自然因素，2019年經南投縣政府登錄、認定為無形文化資產傳統知識與實踐類別「傳統手工製茶-名間埔中茶」保存者。

文化部表示，陳茂淳積極協助進行傳統手工製茶文化傳承，甚至帶領下一代開設傳習課程，毫不藏私示範名間埔中茶傳統手工製茶的工序、流程與技藝，其堅持做好茶的堅毅精神，為台灣保存手工製茶的優良傳統知識與實踐。

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南投 茶葉 文化部

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