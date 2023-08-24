出國靠App溝通、閱讀測驗丟AI得高分 3國中生喊「幹嘛學英文」

英文程度差出國溝通也能無障礙？一名國中生赴英國遊玩，利用雙向翻譯App與當地人交流，直喊「根本不需要會英文」，同學也認同「都有Google翻譯了，幹嘛學英文」，此番言論被路過的社會人士聽見驚喊「要怎麼開導？」

該社會人士於PTT以「國中生：『有翻譯app幹嘛學英文』怎開導？」為題發文表示，他在街上偶遇3位國中生，聽到對話提及英文課，學生1號認為「都有Google翻譯了，幹嘛學英文」，學生2號回應「對呀，我上次去英國玩也都用雙向翻譯App，根本不需要會英文」，學生3號也附和說「我都把閱讀測驗丟給ChatGPT做，比我做還高分」。

網友們紛紛反駁此論點「翻譯App不能代替你的口說能力」、「會講英文的Put in了，他還在Input翻譯」、「大家開會等你一人慢慢翻譯馬上被罵」，甚至喊「有種考試帶著ChatGPT啊」。

但認為科技變革快速的網友則表示，「現在看或許很荒謬，你再等十年說不定他就是對的」、「現在幼稚園就在拿平板了，你小時候輸一大截」、「沒錯，這年代會用工具比記憶有用多了」、「貴一點的翻譯筆真的翻很快啊」。

網友指出「少了三個人跟你社會競爭很好呀」、「長大會後悔系列QQ」，但也有人以不同觀點看待「國中生嘴砲認真幹嘛，你國中沒講過屁話？」、「現在學生都這樣啊，嘴上說幹嘛學，其實超認真準備考試的」，更提醒年輕學生「Google的翻譯很多都是錯的」、「利用AI來學好語言才是聰明」。