台積電等大廠進駐 高雄新建藍田國小、高科實中

高雄市教育局今天表示，因應產業園區發展，教育局評估周邊人口成長趨勢和就學供給容量，將新建2校，分別是在橋頭新市鎮設高科實中、在楠梓區設藍田國小。

教育局透過新聞稿表示，因應科技大廠進駐、半導體聚落成形，持續整備區域教學資源，提供產業園區周邊移入人口更優質的教育環境。

高科實中落腳於橋頭新市鎮，提供高雄園區（路竹園區）、高雄第二園區（橋頭園區）、高雄第三園區（楠梓園區）的員工子女、歸國學人子女，以及設籍該校址周圍鄰里的學童就讀，預計115學年度國小部一年級開始招生，117學年度全面招生，共招收61班、約1800餘個就學名額。

教育局表示，為吸引投資並創造在地就業機會，滿足進駐廠商員工子女就學需求，教育局110年12月即向國科會南科管理局積極爭取比照其他科學園區在高雄設置科學實驗中學，歷經1年多努力， 在今年8月1日正式成立高科實中籌備處。

教育局表示，為加快高科實中設校期程，市府接受國科會南科管理局委託協助代辦校舍工程，透過中央與地方共同攜手合作，完善園區招商配套措施，吸引優秀人才進駐。

在國小部分，除評估鄰近學校校舍改建，逐步提高區域就學容量外，111年在楠梓區藍田里啟動藍田國小設校，預計115學年度招生。教育局表示，校園規劃融入淨零排放永續發展信念，結合綠能設備及建築美學，打造為國際雙語、永續智慧校園。

教育局指出，橋頭科學園區成立、台積電進駐楠梓，預期北高雄將成為經濟、人口成長熱區；如何在生活、教育、社福等各面向滿足需求，並吸引高科技人才入籍，教育會是人才移居的重點考量，高市府全力整備資源應對。

教育局長謝文斌表示，教育局配合產業轉型升級、雙語政策、技職教育再升級等政策，已著手優化園區周邊學校辦學特色。如爭取相關雙語計畫、與產業合作辦理自動化教育與導入雲端預算技術教學等，透過資源共享，完善區域教學資源，讓學生享更好的教育環境。