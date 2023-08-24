擊敗32支日韓勁旅奪冠 長安國中棒球隊創賽事紀錄

台北市長安國中八月中旬前往日本宮崎，參加2023東亞15U野球大會，成功在台、日、韓32支球隊中脫穎而出，抱走冠軍獎盃，這也是該賽事第一次由非日本代表隊奪冠，棒球隊總教練鄭凱名表示，這次選手們在賽事中表現亮眼，就算處於落後，也能冷靜面對，將練習成果完整發揮，一舉突破。

宮崎野球大會已經舉辦多年，往年會邀請台、韓、日本關東、東海、九州地區等32支球隊參賽，賽事強度頗高，不過受疫情影響，2020年開始，就無邀請外隊參加，今年也疫情解封後，再次邀請外國球隊參加，台灣今年有台中市中山國中、嘉義市民生國中、新北市新埔國中、台北市長安國中等校參加。

長安國中在本次賽會表現亮眼，分組賽以第一的成績晉級八強，接連擊敗新北新埔、福岡筑紫野，打入冠軍戰，對手是來自韓國首爾代表隊，比賽過程長安國小發揮潛力，開局打擊表現亮上，守備上也有好表現，終場以大比分贏得冠軍。

長安國中棒球隊總教練鄭凱名表示，在本次賽事中，球員們體會到堅持與專注的重要，在預賽其中一場，比賽末段球隊還落後3分，連忙集合所有人喊話，要他們集中精神打完比賽，輸贏都無所謂，最終在一波攻勢下，成功逆轉戰局，以1分之差氣走對手。

長安國小球員分享，冠軍賽那一場，說不緊張那是不可能的，但大家還是聚在一起，喊著加油口號互相打氣，比賽過程也沒有因為領先，大家就鬆懈，直到最後一個出局數完成，大家衝入場中抱在一起慶賀，那一刻大家才釋放心中的大石，大聲歡呼。