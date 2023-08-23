北市中小學30日開學 入校內健康中心戴口罩
台北市各級學校將在30日開學，教育局公布最新COVID-19防疫指引，取消校園內及校車強制戴口罩的規定，但進入健康中心及自主健康管理期間者仍應戴上口罩。
台北市教育局8月修訂「台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引」，依據衛福部最新防疫措施規定，放寬校園口罩佩戴規定及教職員工生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性者的應變措施。
教育局表示，校園室內外空間及場域已取消強制佩戴口罩的規定，各級學校可以視場域性質、活動需要及師生意願自行決定，搭乘校車、幼兒園專用車等也從「規定佩戴口罩」調整為「建議佩戴口罩」。
不過，進入校園內健康中心比照衛福部規範，應佩戴口罩，且若教職員工生本身在自主健康管理期間或有相關症狀時，仍應戴口罩。
若COVID-19篩檢陽性，教育局規定，輕症或無症狀者應遵守衛福部「新型冠狀病毒（SARS-CoV2）篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，若到校請全程佩戴口罩、用餐使用隔板；中重症者應進行隔離治療，符合解除隔離治療條件後才可入校上課。
萬大國小校長吳建億表示，受到COVID-19疫情影響，過去3年的開學日無法舉辦實體活動，今年總算可以結合祖父母節，開放阿公、阿嬤或家長帶著小一新生走入校園，認識新環境。
吳建億指出，COVID-19輕症免隔離後，將鼓勵師生落實「生病不上學」的防疫觀念，學生若感染也可以在家採用線上教學，不用擔心學業進度落後，達到「停課不停學」目標。
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