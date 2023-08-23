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偏鄉國小打贏80支棒球隊 台中雙崎部落放鞭炮迎接嗨翻了！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
小選手褲子太大，隨隊支援的家長現場在皮帶上打洞，繫緊褲頭。圖／自由國小提供
小選手褲子太大，隨隊支援的家長現場在皮帶上打洞，繫緊褲頭。圖／自由國小提供

台中市和平區自由國小組隊參加「菊島盃棒球賽」，全校僅31名學生，3到6年級湊齊20名選手上陣，2年級也當「練習生」球衣幾乎變洋裝。體型沒優勢，但擊退近80支參賽隊伍，拿下殿軍，前晚深夜回部落時，村民等在學校門口放鞭炮，熱烈擁抱選手教練們。

這項賽事有80多支隊伍、參賽學生1600多人，自由國小3到6年級學生，不分男女生全上場，二年級也到場當練習生。全校將士用命，雖體型資源不如別的學校，但最後拿下殿軍，學生哭了，全部落狂喜，村民深夜歡迎球隊回家，追著選手誇「太厲害了！」

菊島盃3天前進行三、四名之爭，自由國小輸給地主隊講美國小，學生拿到殿軍時難過得都哭了，大家都希望可以拿更好的成績回部落。但家長老師們都說「覺得他們真的很厲害了」、「每次看他們練習和比賽，都覺得很感動。」

比賽場上，自由國小棒球隊員與其他學校比起來，分外引人注目。球員分布在中高年級，高矮胖瘦落差很大。有的小學生衣服太大，陪同的家長趕快在皮帶上打洞，才能繫緊褲頭，繼續比賽。甚至有學生洗布鞋沒乾，教練還要忙著張羅球鞋。

自由國小棒球隊，不像別的球隊剽悍，而是由不同年級的學生所組成，國小不同年級的身心發展就差很多，一起打棒球更難帶，但高年級選手像大哥哥、教練像爸爸，到那裡比賽都拚盡全力。

自由國小所在的部落很瘋棒球，學校很早就成立棒球隊，甚至培養出投打極有天分的選手，市區學校紛來搶學生。教師分析，因校長是部落在地人，在學校打造棒球特色，學校爭取各項資源支撐這塊，希望學生藉棒球揚眉吐氣，

自由棒球隊有3位教練，包括白偉宏、余孟瑋及張秉傑。幾名學生因家庭緣故，校長建議乾脆讓孩子住到學校，余教練也盯著選手學習正常、生活規律，建立穩定性，教練經常「威脅」選手，考不好就不能出場，這是小選手最怕的事，激勵學生常規及學業。

「教練很兇，在場上經常罵人」，但下了球場，學生樂於和教練一起聊天、活動，表現好時，教練會帶孩子下山逛卓蘭夜市。教師觀察「教練照顧這些學生，生理心理都很到位」，教練不嫌麻煩，尤其帶學生外出，一般教師都怕擔責任，但教練總認為對孩子好，願意多花時間陪伴。

棒球隊搭船離開澎湖，晚上回到布袋港，已有不少家長等在港口給孩子大大的擁抱。當天深夜回到部落，全村大動員，在校門口大放鞭炮迎接小選手回來，家長直說「你們好棒！」

老師們強調，「想要打棒球的，都歡迎來自由就讀」。

自由國小中高年級學生將士用命，拿下菊島盃第四名。圖／自由國小提供
自由國小中高年級學生將士用命，拿下菊島盃第四名。圖／自由國小提供
棒球隊員住校須專注課業，成績不好，無法出場比賽。圖／自由國小提供
棒球隊員住校須專注課業，成績不好，無法出場比賽。圖／自由國小提供
自由國小球隊隊員體型落差大，高年級選手帶小選手，幫忙調整頭盔。圖／自由國小提供
自由國小球隊隊員體型落差大，高年級選手帶小選手，幫忙調整頭盔。圖／自由國小提供
自由國小棒球隊在菊島盃從八十幾支隊伍脫穎而出，拿下殿軍，部落深夜總動員迎接球隊光榮歸來。圖／自由國小提供
自由國小棒球隊在菊島盃從八十幾支隊伍脫穎而出，拿下殿軍，部落深夜總動員迎接球隊光榮歸來。圖／自由國小提供

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