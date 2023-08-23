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中市府稽查校園午餐 查獲逾期食材防腐劑超標開罰

中央社／ 台中23日電

台中市食安處稽查校園午餐，2家團膳工廠因貯存逾期食品及半成品防腐劑超標不合格，另查獲1家食材供應商因貯存冷凍肉品超過有效期限，均依法開罰。

台中市食安處今天發布新聞稿指出，上半年鎖定「食材供應商」、「校園午餐製備場所」、「團膳工廠」等場域，啟動稽查專案，抽驗校園午餐的餐盒及半成品，今年1至7月共執行192家次衛生稽查。

稽查結果2家團膳工廠因貯存逾期食品及半成品防腐劑超標不合格，依法各裁罰新台幣12萬及3萬元，另查獲1家食材供應商因貯存冷凍肉品超過有效期限，依法裁罰6萬元。開學在即，食安處將再協同教育局及農業局進行聯合稽查。

食安處長傅瓊慧表示，為落實校園午餐源頭管理，市府啟動「跨局處食材供應商聯合稽查專案」，共抽查16家食材供應商。每學期全面稽查抽驗21家團膳工廠及136所自設午餐廚房學校。

另外也啟動「餐盒食品工廠風險分級查核專案」，邀聘專家學者實地輔導及追蹤改善情形，提升業者自主管理能力。食安處每學期以「加強抽驗校園午餐菜餚及加工品」方式，嚴密監控校園午餐供膳品質。

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