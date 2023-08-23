全國兒童聯想畫9月1日開放索紙 廢木變身機器人先暖身
台中市文化局昨舉辦「聯想工廠x創意再生-集體創作工坊」學童以廢棄木材製成機器人，創意滿分，也替第31屆全國兒童聯想創作畫比賽暖身。文化局表示，初賽徵件將自9月1日起至10月11日，歡迎全國小小畫家們踴躍投稿。
文化局副局長施純福與學童一起手作機器人，將形似葉片造型的初賽圖形融入創作。施表示，聯想畫比賽長期提供小朋友發揮聯想力與創造力的場域，這次感謝在地產業木匠兄妹木工房提供木料，以及家扶基金會邀請弱勢學童參加，提供學童多元化的創造力培育資源。
葫蘆墩文化中心表示，此屆活動主視覺由創作者路馬力（第11屆第3名得主）主導設計，以聯想力工廠為主題並融入再生概念，機器人與其他角色則運用豐富的藝術知識作為能量，將往年比賽圖形予以再生創造。
現場由藝術家謝怡如及紀玲玉引導學童及家長，使用廢棄木料獨創專屬機器人作品，為即將到來的初賽創意激盪暖身。
葫蘆墩文化中心說明，此次集體創作的作品將於9月1日起至10月31日於葫蘆墩文化中心展出，歡迎民眾票選最喜歡的作品，有機會獲得活動專屬紀念品。更多活動內容，包括索取畫紙與比賽相關事宜，請至聯想畫官網（https://childdrawings.huludun.taichung.gov.tw/）查詢。
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