高雄823精神標語設計競賽 學生心聲：對岸壞壞、鼻要打仗

今天是八二三戰役及九二台海65周年，高雄市樹德家商教官室舉辦全民國防精神標語競賽，希望激發學生爭取榮譽心，透過參賽增加對重要戰役和國家歷史的認識，建立全民國防共識。學生們的標語有中規中矩「守護家園、不分你我」，也有直書心聲的「對岸壞壞」、「鼻要打仗」！

樹德家商邀請陸軍564旅砲兵營輔導長李佳臻、海軍反潛航空大隊少校陳進生，與幼兒保育科、廣告設計科主任共同擔任評審，選出深具意義和符合設計內容的作品。校長陳清美表示，精神標語競賽增進學子愛國與捍護國家主權的信念，在八二三這個特殊的紀念日，除緬懷犧牲奉獻的陣亡戰士，更以實際行動增進國家的精神戰力。

教官們上課時向學生說明金門八二三戰役及九二台海戰役的經過、結果和影響，再以全民國防為題，由學生設計全民國防精神標語參加競賽，激發創意。初賽各班參賽學生上台發表作品創作元素，由同學投票選最優6幅參加複賽。

廣告設計科二年級學生蔡佩璇作品「守護家園、不分你我」，獲得特優，她以坦克車、國旗與全副武裝的阿兵哥為設計元素，運用廣設科老師所教導繪畫技巧，展現出軍人捍衛台海安全奮戰，需要國人全力支持的意象。優選學生林品汎以「國家要防禦、人人要努力」為主題設計，運用大面幅飄揚的國旗與手持步槍直立昂揚的軍人圖案輔襯。

不過學生人氣最高的是表藝科陳厚丞的作品「鼻要打仗！」還有「對岸壞壞」，這可能也是學生們一致的心聲。