偏鄉弦樂揚 德芙蘭國小樂團暑期秀成果

台中市和平區德芙蘭國小全校僅53位學生，幾乎人手一把小提琴，悠揚琴聲繚繞山區，校方推動演奏教育長達10年，還組成德芙蘭室內樂團，暑假舉行發表會，已畢業學長姐與學弟妹同台演奏。學生們有個共同心願，希望登上音樂廳舞台，讓山區琴音能在平地傳揚。

德芙蘭室內樂團舉辦暑期音樂營，指導老師段廣治連續10年，開車4小時上山到偏鄉指導小提琴。段說，原住民學童對音樂性很敏銳，看到孩子認真練琴，再遠也甘之如飴。

樂團邀請已畢業學長姐和學弟妹舉辦發表會，一連演奏19首曲目，現場聆聽的家長、師生很感動，豎起大拇指說讚。最小樂手蔡又霆才8歲，喜歡演奏大提琴，他說第一次在人前表演很緊張。五年級的詹心悅說，暑假音樂營屬於高強度練習，能在發表會完美演出，挑戰性十足。

德芙蘭國小校長古金益說，偏鄉學校資源不多，除暑期音樂營，盼望未來能在正式音樂廳舉辦演奏會。