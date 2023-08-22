從遊戲找觀點 台南黎明中學「跨領域閱讀」營隊玩出新視界
台南黎明中學日前舉辦五天「跨領域閱讀」營隊，邀請聯合報寫作教室講師利用報紙、影片等不同載體，從永續地球環境出發，帶學生思考議題、討論觀點，並將所思、所言化為文字。
學員之一的國一孝班陳紫彤說，上課前，原以爲就是一般的營隊，沒想到老師會用遊戲拆解題目、找寫作觀點，「我現在覺得寫作文真的一點也不難！」同班的陳昱洋也說，遊戲、小組討論豐富了眼界，「我現在可以很輕鬆地寫出有內容的長文了！」
黎明中學教務主任魏溏月表示，校方寒暑假都會針對國一生舉行「跨閱讀閱讀」營隊，由專業講師帶跨領域、跨文本的閱讀與思辨，為了營造閱讀的風氣，也會讓學生看好讀周報。他強調，現在學生閱讀偏食嚴重，好讀內容包羅萬象，就像綜合維他命，只要每周閱讀一份，就能補充偏食缺乏的營養素。
魏溏月說，現在會考題目不似過去，抓到關鍵字就能套公式計算，或是熟背課文就能找到答案，現在應試要從複雜的文字題說找到重點，「題目若出現沒看過的東西，會更緊張，容易出錯」，因此建議學生平時要多閱讀。
擅長「筆記學」的黎明中學校長羅家強為了加強學生抓重點能力，上學期開始在圖書館教心智圖、康乃爾筆記法，如何有組織性的發想，「閱讀要有力量，最重要的是產出」，他計劃下學期教TED演說法，學習如何把看到的、想到的表達出來。
羅家強強調，不少全球傑出人士都把閱讀當成生活必需，「為什麼我們不能效法呢？」閱讀可以產生思想、力量，但得要把書中知識運用在生活裡，與生活對話，「書」才是真的有用。
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