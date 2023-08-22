影／和平偏鄉傳出悠揚樂聲 德芙蘭小樂手盼登音樂廳演奏

台中市和平區德芙蘭國小全校僅53位學生，幾乎人手一把小提琴，操場響起悠揚琴聲繚繞山區，一奏就是10年。德芙蘭室內樂團舉行一場成果發表會，已畢業學長姐與學弟妹同台演奏，個子嬌小、年僅8歲蔡又霆喜愛大提琴，更感謝指導他的老師。學生共同心願，希望登上音樂廳舞台，讓山區提琴在平地悠揚圓夢。

德芙蘭室內樂團上周舉辦第二屆暑期音樂營，指導老師段廣治連續10年，往返山區近4小時車程到偏鄉指導孩子學習小提琴，段說，全因原住民學童對音樂性的敏感度，他深受感動，暑期音樂營他更每天通勤，看到孩子認真練琴神情，甘之如飴。

上周六，德芙蘭室內樂團邀請已畢業學長姐和學弟妹舉辦音樂成果發表會，一連演奏19首曲目，讓現場聆聽的親師生相當感動，家長更豎起大拇指讚，期待每年德芙蘭國小室內樂團的演出。

最小的小樂手是年僅8歲、二年級的蔡又霆，蔡個頭嬌小但學習志氣高，最喜歡演奏大提琴，他說，第一次在很多人前面表演，很緊張，但很感謝專門指導他的大提琴老師劉宜靜，「謝謝她，我很喜歡她」。

參與音樂營的五年級詹心悅說，暑假音樂營屬於高強度練習，最大目標就是最後一天音樂成果發表會中完美演出，挑戰性十足。

前南陽國小管絃樂團團長、德芙蘭國小主任汪忠義指出，這次音樂營中，特別邀請已畢業學長姐回來練習，讓曾學了6年小提琴的孩子，再續音樂情緣，和學弟妹尬琴。