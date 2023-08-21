「班班有冷氣」不利教室空品 竹市府加強各校通風宣導

蔡政府力推「班班有冷氣」計畫，新竹市去年9到10月調查校園教室內的空氣品質，發現9成教室開冷氣時，二氧化碳濃度超標，今年6月再度抽檢依舊抽標，引起家長關注。市府環保局今天說明，該空品調查屬抽樣健檢，今年已同步輔導並提醒學校加強教室換氣通風，讓教室空氣更清新。

近年極端氣候嚴峻，台灣夏季越來越熱，新竹市政府啟動「校園降溫計畫」，在2021年完成國中小裝設「班班有冷氣」。為了解教室密閉時的室內空氣品質，新竹市環保局去年啟動國中小室內空品抽樣健檢及輔導專案，利用巡檢式檢測儀器抽樣健檢。

市府環保局長江盛任說，去年國中小室內空氣品質抽樣健檢及輔導專案的調查結果顯示，抽測的10所學校、10間教室中共有9間教室出現二氧化碳濃度稍有偏高趨勢，濃度小時平均值落在1100至1700 ppm之間有超過法規1000ppm的標準，剩餘的1間教室所測得數值也接近標準值。

數據凸顯教室冷氣使用時必須加強注意「室內空氣品質管理（Indoor Air Quality，IAQ），不過環保局也強調，該調查運用巡檢式檢測儀器（簡稱直讀儀器）方式測定，僅做為啟動空氣品質維護管理改善措施的參考，依據室內空氣品質管理法規定，室內空氣品質檢測結果超標與否，仍須以公告標準檢測方法測定數值進行判定。

市府環保局今年在科園國小1間五年級教室安裝「智能新風系統」做示範點，設備當偵測二氧化碳達到800ppm警戒值就自動啟動，引入乾淨外氣，稀釋室內二氧化碳。

環保局指出，環保署今年2月已編製「校園室內空氣品質維護管理指引」，讓學校對於室內空氣品質維護管理方式有所依循，也因應教室長時間密閉使用狀況下，室內二氧化碳濃度一定會增加，市府今年有特別輔導及提醒學校包含「源頭減量管制」、「加強通風換氣」、「空氣清淨設施」及「植物淨化」四大措施。

同時依據教育部發布的「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，提醒各校下課期間應將班級冷氣轉為送風模式，並於教室對角各開啟一扇15公分的窗戶，以促進空氣流通，不論春夏秋冬，於下課期間應適度通風換氣，避免二氧化碳濃度過高。