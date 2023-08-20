新科國中獨創動態新生訓練 141名新生攀岩、走繩練膽

有別於傳統新生訓練靜態課程，新竹市新科國中獨創新竹市唯一動態闖關訓練，141名國一新生在學長姐帶領下，透過攀岩、走繩、跑酷和滑降，訓練勇氣與毅力，校方也在校長室及各處室設立關卡，闖關同時也讓學生知道各處室的位置以及與學生息息相關的重要資訊，用雙手及肢體去體驗校園環境，培養國中生勇敢冒險的精神。

暑假進入尾聲，這幾天是新竹市各國中或高中的新生訓練時間，多數學校的新生訓練多以室內課程、演講和校內智力測驗為主，但新科國中的新生訓練從2018年開始，就改採闖關方式，結合校內的攀岩牆和戶外活動的走繩、滑降社團課程。

校長林燕玲指出，新生訓練的闖關活動包括攀岩、滑降、走繩、跑酷、領導、定向等，每個項目新生都得親自體驗，才算完成新生訓練，這也是讓新生在進入校園後，學習冒險及勇氣和培養信心的開始，且接下來學校也會提供各種戶外體驗課程，像是登山或是溯溪等課程，期許新科的孩子勇敢挑戰未來，開啟不一樣的國中學習生活。

林燕玲說，其中跑酷及走繩的課程設計，都是透過班級分組闖關，同學以競賽合作的方式，讓學生間能更快認識彼此，凝聚班級向心力及凝聚力。走繩需要同學扶持，才能在扁帶上行走，扁帶上的同學要相信2位扶持的同學，3人也要有良好的默契，才能更安全又快速的在扁帶上行走，這些都是建立團隊的共同默契與語言，各種關卡也是利用相同概念設計出的團體動力課程。