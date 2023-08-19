建中樂旗聯隊抱佳績 蔣萬安守諾與學弟交換禮物
建中樂旗聯隊參加世界盃行進樂隊大賽抱佳績，出發前喊話要帶好成績回來與學長、台北市長蔣萬安「交換禮物」。蔣萬安今天至建中勉勵，還表示希望自家孩子至少要1人加入聯隊。
蔣萬安7月13日為建中樂旗聯隊授旗，聯隊霸氣喊話，會把在美國比賽的成果當成伴手禮帶回，到時候再與蔣萬安「交換禮物」。
教育局指出，除由44名建中學生，另有北一女中、景美女中、麗山高中等17校共70名學生組成的建中樂旗聯隊赴美比賽，以「家是心之所在」為主題，勇奪「榮譽金獎」亞軍，指揮何浩星也獲「最佳指揮」第2名；團隊同時榮獲「最佳旗隊」第1名及「街道遊行比賽」總冠軍，共4項大獎。
蔣萬安今天一身輕裝至建中勉勵聯隊成員，實現「交換禮物」的約定。聯隊將比賽殊榮獻獎給蔣萬安及台北市教育局長湯志民，蔣萬安也贈送由聯隊副隊長陳曦設計，印有「愛台北—家是心之所在」意象圖案的客製化運動毛巾給聯隊，上面印有世界地圖及台灣，實用又有紀念意義。
建中樂旗聯隊正在加緊為今年國慶日練習，並邀蔣萬安體驗樂旗隊舞槍及打擊樂器技巧。蔣萬安也以「學長」身分被問到願不願意讓小孩參加樂旗聯隊，蔣萬安回答「我非常想」，還笑稱「3個至少要有1個考上建中吧，然後參加樂旗聯隊」，引來全場歡呼。
樂旗隊成員游士儀表示，很開心從美國拿獎凱旋歸來與學長交換禮物，整趟征途如夢似幻、意猶未盡，追求夢想的過程能夠有這麼多人共同見證，很幸福、很榮幸。
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