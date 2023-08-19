嘉義早療中心慢飛天使畢業了 不需領冊進小學正常學習

伊甸基金會嘉義早療中心今天下午於嘉義北榮教會舉辦畢業典禮，今年3名慢飛天使畢業生，以華麗酷炫的籃球秀吸引眾人目光；當中代表畢業生致詞的小益經醫生鑑定已不需要領身心障礙證明，可以進到小學普通班就讀，對家人來說，是全世界最珍貴的畢業禮物，會場充滿溫馨、感動。

今年嘉義早療中心第21屆的畢業典禮，開場由中心的籃球隊隊長小益和隊友們，以3分鐘精采熱血的籃球秀為活動揭開序幕。在校生35名慢飛天使一連串精采表演，帶來滿滿的驚喜與感動。

小益以畢業生代表致詞，「謝謝老師和同學，我會想你們！」穩健大方的台風，字正腔圓的發音，在觀禮來賓面前，一字一句表達心中的感謝。雖然是短短一句話，背後是老師耐心引導的成果。

2年前小益，沒有口語能力，常用尖叫表達情緒，家人原以為進到一般幼兒園就讀後會有所改善，沒想到因情緒起伏大，專注力不集中…等因素無法融入團體，最後經醫生評估為輕度智能障礙，來到伊甸早療中心接受各項早療課程。

「火爆浪子」是伊甸老師們對小益的形容詞，一不開心就會躺在地上耍賴大哭，火爆小益常常隨心所欲的在課堂上走來走去，為了不打擾同學上課，老師會牽著他的手坐在位置上，當他情緒激動仍執意要離開時，老師就會扮演黑臉，語氣、態度堅定地要他聽從指令上課，不能有耍賴機會，逐漸磨去他的稜角；另方面老師耐心從生活中鼓勵小益勇於語言表達，成功融入團體生活。現在的小益是老師得力的小班長，樂於幫助學弟妹，整體來說，小益的口語表達、認知發展、社會互動等能力都突飛猛進，經醫生鑑定小益已不需要領身心障礙證明，可以進到小學普通班就讀，老師、父母家長都十分欣慰。

伊甸嘉義早療中心21年來，每年最少有1名孩子，畢業前夕經醫生評估不須領冊進到小學普通班就讀。其條件，除了依照孩子的個別性，還有最重要的是家庭功能的積極配合度，支持性越高的家長，孩子療育進度的速度就越高。

伊甸彰雲嘉區區長洪宏錡表示，從20002年開始提供慢飛天使早期療育的服務，迄今邁入第21年，服務超過1萬4000人次遲緩兒，不僅幫助慢飛天使接受專業化療育，更為孩子及家長們注入滿滿的勇氣和希望。