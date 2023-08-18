新北市福營國中管樂團赴日 創意交流學生熱情洋溢

睽違三年，新北市福營國中管樂團在暑假終於迎來海外交流行程，日前特別與校內棒球隊，一同前往日本和歌山，與當地學子進行球技與音樂交流。在棒球隊與和歌山紀州boys球隊比賽前，福營國中管樂團站在球場本壘板，進行了開場演奏，截然不同的演奏場地與表演氛圍，都讓學生熱情洋溢。

另外，福營國中管樂團與和歌山縣海南市第三中學管樂團進行音樂交流，兩校除了個別演奏外，在福營國中郭韋伶老師的指揮下，共同演奏中日流行歌曲「群青」及五月天的「戀愛ing」，雖然是初次見面合奏，但曲音流暢和諧，仍可見到平日扎實努力的成果，而熱情洋溢的曲風，也彰顯學生們的青春活力。

在老師、家長會及旅行社的安排下，學生們還特別參觀了大阪海游館、大阪城、在甲子園球場中欣賞球賽以及開心暢玩環球影城，寓教於樂的豐富行程，相信都讓學生留下難忘的回憶。