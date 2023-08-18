彰化偏遠學校設計「遊學課」 場場爆滿學生包團來玩
彰化縣偏鄉學校求生努力發展特色，與在地生態、產業結合為多元課程，也發展為「遊學」課程的亮點，彰化縣府今年投入2700萬規劃100場次的特色課程，還吸引外縣市學生組團參加，規劃遊學課程的學校認為，有助於外界對學校的認識，帶動辦學績效。
彰化縣文德國小連續3天舉辦遊學體驗課程，彰化縣長王惠美今天也到鳳梨田與童同樂，還與學生一起揉麵團做披薩，再加上當地的鳳梨，以窯烤烘烤出披薩，課程內容還包括參訪蝴蝶生態園區、認識芬園在地特產咖啡，也到鳳梨園體驗。
彰化縣長王惠美表示，今年5月首創成立「彰化縣特色遊學中心」，結合8家特色學校陸陸續續規劃辦理至少100場次特色遊學課程，除了本校學生學習，也讓外校生參與，還吸引從高雄來的80位學生組團自費到二水參加泰山體驗營。
彰化縣特色遊學中心今年100場次特色課程，包含有品味卦山、嬉遊海空與海共舞、山野探索、啡比尋嚐等，推出後深受好評，場場爆滿。
文德國小是彰化的最高學府，過去新生數最少曾只有4人，後來結合在地特色設計出多元課程，吸引員林、草屯、彰化、社頭等外鄉鎮學生，文德今年新生數有26人，全校有130名學生，學生數趨於穩定。
文德國小校長李政穎表示，這次三天活動有「生命」、「創客」、「國際」、「生態」與「食農」等五大課程，在學期間也已辦了15梯次活動，可讓更多人認識學校推展特色課程，文德學生也可和不同學校的學生交流，增加人際互動、溝通能力。
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