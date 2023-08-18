苗栗推智慧校園 啟動數位學生證
苗栗縣政府昨天宣布在縣內中小學試辦推動「智慧校園親師生平台」及「數位學生證」。數位學生證結合圖書證、學生證及悠遊卡三合一功能，學生到校、離校在校內差勤機刷卡，家長若下載「苗栗e校園」App就會收到訊息通知掌握孩子出勤狀況等，App同時還有成績查詢等多元功能。
苗栗縣教育處指出，縣內國中小學生4萬多人，智慧校園親師生平台及數位學生證這學年21校先試辦，其中苗栗、頭份、竹南各2校，其他15鄉鎮各1校，113學年將擴大到全縣149所校區。
縣長鍾東錦與教育處長葉芯慧昨與各校校長在縣府大廳舉行啟動儀式，並由師、生演示數位學生證、苗栗e校園App的多元功能及操作方式，宣示苗栗縣邁向「數位校園」的新契機。
教育處指出，教師、家長可透過手機或平板下載親師生平台「苗栗e校園App」，能即時掌握校方公告推播、電子聯絡簿，學校資訊不漏接，此外還有「成績查詢」能了解孩子學習狀況、「我的圖書館」可供家長關心學生閱讀習慣、培養共讀等功能。
苗栗e校園App還具有「IPoint」數位積點功能，學校可透過獎勵及活動設定，以線上化方式分配點數，辦理校園競賽活動，利用數位科技讓校園變得更有趣。
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