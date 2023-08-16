侯友宜母校嘉中師生慶祝百年校慶登頂玉山 感謝老天賞臉

總統參選人、新北市長侯友宜的母校嘉義高中，展開明年百周年校慶系列活動，侯友宜今年99周年校慶回母校，受到師生熱情歡迎，百周年校慶管系列活動，規畫2梯次玉山登頂活動，10位師生出發，途中遇到許多山友因風雨放棄登頂，嘉中登山隊獲幸運之神眷顧，登頂前天氣好轉，昨天凌晨順利登頂。

擔任領隊的退休嘉中教務主任王德合說，明年百年校慶，學校特別組織師生登玉山，他們首發團抽到排雲山莊，前天出發一路小雨不斷，遇到下山山友，都因一夜未歇風雨放棄登頂，他們也淋1天的雨。

幸運之神眷顧，夜裡天氣逐漸好轉，銀河清晰可見，昨天凌晨2點半出發好天氣，美麗日出讓初登玉山師生們興奮難抑，身體勞累都忘光了，參與5位老師、5位同學全部登頂成功。感謝嘉中、感謝老天，王德合說「這次是我第6次登頂玉山主峰。」

嘉中說，第2梯次「旭陵雨豆隊」29日出發，第1梯隊登頂玉山，留下難磨滅回憶，隊員事先在爬山經驗豐富的王德合帶領下，先到樟腦寮、獨立山，以及台南大凍山、雞籠山，接受登山技巧及安全知識培訓，做好身體及裝備準備，確保安全完成登山，登頂玉山是體力考驗及精神洗禮。