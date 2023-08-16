竹女改隸案 擬花3至5年蒐集意見
國立新竹女中多名校友發起「反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學」連署，獲熱烈回響，共遞交4572份連署書給校方及教育部，新竹女中校長林桂鳳昨回應，校友的意見與聲音學校都聽到了，8月29日新學年度校務會議將提議針對啟動改隸程序先進行廣泛討論，花3到5年蒐集不同年級學生及家長和老師意見，若多數人都同意改隸，再啟動後續相關研議程序。
林桂鳳說，學校尊重、傾聽校友意見，原本校務會議通過啟動研議程序，就是希望後續能有廣泛討論並蒐集意見，且學校再通過啟動改立案的程序相當嚴謹，絕無黑箱作業，她了解校友們的心情與感受，學校也絕不放棄或停止跟大學端的合作與資源爭取。
林桂鳳指出，收下校友反對改隸的連署書後，校方的態度與立場就是尊重並審議研議，不會躁進在1或2年內決定，她會建議將討論時間拉長至3到5年，透過意見蒐集，了解學生需求與想法，學生是學校的主體，校方也會尊重家長意見，不會貿然進行後續程序。
林桂鳳說，討論時間設定3到5年比較合適，透過每年意見蒐集與凝聚共識，可了解學生及家長對於改隸案的想法與需求，若意見蒐集的趨勢是反對改隸附中，校方就不會有進一步動作，若結果相反，趨勢是學生希望獲得更多大學資源，且有大比例的同意改隸需求，校方屆時才可能進一步提出後續的程序，請校友們放心。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言