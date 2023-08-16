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竹女改隸案 擬花3至5年蒐集意見

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

國立新竹女中多名校友發起「反對新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學」連署，獲熱烈回響，共遞交4572份連署書給校方及教育部，新竹女中校長林桂鳳昨回應，校友的意見與聲音學校都聽到了，8月29日新學年度校務會議將提議針對啟動改隸程序先進行廣泛討論，花3到5年蒐集不同年級學生及家長和老師意見，若多數人都同意改隸，再啟動後續相關研議程序。

林桂鳳說，學校尊重、傾聽校友意見，原本校務會議通過啟動研議程序，就是希望後續能有廣泛討論並蒐集意見，且學校再通過啟動改立案的程序相當嚴謹，絕無黑箱作業，她了解校友們的心情與感受，學校也絕不放棄或停止跟大學端的合作與資源爭取。

林桂鳳指出，收下校友反對改隸的連署書後，校方的態度與立場就是尊重並審議研議，不會躁進在1或2年內決定，她會建議將討論時間拉長至3到5年，透過意見蒐集，了解學生需求與想法，學生是學校的主體，校方也會尊重家長意見，不會貿然進行後續程序。

林桂鳳說，討論時間設定3到5年比較合適，透過每年意見蒐集與凝聚共識，可了解學生及家長對於改隸案的想法與需求，若意見蒐集的趨勢是反對改隸附中，校方就不會有進一步動作，若結果相反，趨勢是學生希望獲得更多大學資源，且有大比例的同意改隸需求，校方屆時才可能進一步提出後續的程序，請校友們放心。

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新竹 陽明交通大學 教育部

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