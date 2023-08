胖學生瘦身南市出招4年有成 提高體位適中率

台南市281所國中小推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」4年,透過不斷滾動式調整,找到學校適合執行的策略與方式,今天展現健康生活從小扎根、促進學童健康體位及培養健康飲食觀念的成果。

仁光國小推動「You are what you eat! 」均衡飲食是維持健康的要素,透過宣導講座、健康課程、參訪實作、校園自給農園等多元活動,指導學生認識「健康飲食金字塔」的飲食原則。東興國小推動SH150策略,推行班級晨跑,每天第2節下課,鼓勵學生到戶外活動;實施多元運動社團,增加運動時間,並辦理各項比賽;同時配合董氏基金會宣導營養教育及健康體位,去年度學生體位適中率提高到4.56%。

新進國小整合社會飲食教育資源,以「我的餐盤」課程為主軸,搭配「餐前5分鐘」補充課程,並且每學期推動全校「青菜吃光光」活動。佳興國中著重永續食農及永續健康,推動在地食物,結合校園既有空地,帶領學生開墾種植當季作物,結合食譜製作料理。官田國中舉行體適能王競賽,全校不分年級比賽,各項第1名頒發獎狀及獎品;另透過食農課程、農藝社團,瞭解校園棲地環境與水雉鳥復育,體驗有善耕作。

善化國中「自然走讀快樂活,防疫健身動起來」,成立特色運動社團「目加溜灣社」,與學生一起挑戰合歡山東峰、主峰、北峰及白河大凍山,給學生留下不一樣的回憶;搭配食農教育成立「農情食刻社」,讓學生從開墾「善緣農場」的過程中逐步認識食物、了解食物的營養價值,將飲食知識轉變為日常生活習慣。

金城國中鼓勵學生利用課間時段做健康操,或體適能課程沿著校園外圍人行道進行跑走,並經常辦理常態性班級體育競賽,不僅提升學生班級向心力,也提高學生課後自主運動比例。全校體重適中比率由原來60.4%提升至63.6%。