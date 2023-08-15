胖學生瘦身南市出招4年有成 提高體位適中率
台南市281所國中小推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」4年，透過不斷滾動式調整，找到學校適合執行的策略與方式，今天展現健康生活從小扎根、促進學童健康體位及培養健康飲食觀念的成果。
仁光國小推動「You are what you eat! 」均衡飲食是維持健康的要素，透過宣導講座、健康課程、參訪實作、校園自給農園等多元活動，指導學生認識「健康飲食金字塔」的飲食原則。東興國小推動SH150策略，推行班級晨跑，每天第2節下課，鼓勵學生到戶外活動；實施多元運動社團，增加運動時間，並辦理各項比賽；同時配合董氏基金會宣導營養教育及健康體位，去年度學生體位適中率提高到4.56%。
新進國小整合社會飲食教育資源，以「我的餐盤」課程為主軸，搭配「餐前5分鐘」補充課程，並且每學期推動全校「青菜吃光光」活動。佳興國中著重永續食農及永續健康，推動在地食物，結合校園既有空地，帶領學生開墾種植當季作物，結合食譜製作料理。官田國中舉行體適能王競賽，全校不分年級比賽，各項第1名頒發獎狀及獎品；另透過食農課程、農藝社團，瞭解校園棲地環境與水雉鳥復育，體驗有善耕作。
善化國中「自然走讀快樂活，防疫健身動起來」，成立特色運動社團「目加溜灣社」，與學生一起挑戰合歡山東峰、主峰、北峰及白河大凍山，給學生留下不一樣的回憶；搭配食農教育成立「農情食刻社」，讓學生從開墾「善緣農場」的過程中逐步認識食物、了解食物的營養價值，將飲食知識轉變為日常生活習慣。
金城國中鼓勵學生利用課間時段做健康操，或體適能課程沿著校園外圍人行道進行跑走，並經常辦理常態性班級體育競賽，不僅提升學生班級向心力，也提高學生課後自主運動比例。全校體重適中比率由原來60.4%提升至63.6%。
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