雲林偏鄉這名國中生心繫小學母校 暑假主動回興華小學當志工
雲林縣麥寮鄉興華國小位處偏鄉但用心經營，暑假還開辦才藝課，讓學生擁有充實又快樂的暑假，目前就讀國中的校友許䕒心心繫母校，暑假每天主動回到興華國小當小志工，打掃校園、為學弟妹打理午餐，指導學弟妹手作木工、音樂研習，有她當助教，大家學習更順心，許䕒心回報母校的用心，贏得讚譽。
許多學生利用暑假安排旅遊、上安親班、看電視或追劇、手機不離手，但興華國小學生卻都忙著研習各種才藝，手作烘焙、木工、音樂美術等，均由學生自已「選修」，如同社團般學習自己喜歡的才藝，暑假不浪費，充實又快樂。
「今天想吃什麼？」、「打掃要注意髒髒的角落！」興華國小除了小學生，一名國中生身影每天穿梭校園，一早就忙著灑掃、修剪花木，走廊、教室一塵不染，小角落也掃得乾淨。
這名熱心的學校小園丁，是目前就讀麥寮中學國中部二年級的許䕒心，她雖已畢業卻心留興華，每天主動到國小母校幫忙整理環境，像是大姊姊般照顧小學弟妹，還自己設計午餐菜單，幫忙收錢彙整菜單訂購便當，家長不必再為孩子的送餐而煩惱。
才藝課她總會在一旁當小助教，遇有不懂或進度跟不上的人，她都會細心指導，連打掃環境也教導如何整理收納，才會事半功倍，體育課陪著大家打球跑步並保護安全，和學弟妹打成一片，每天校園都可聽到「許姊姊」親切的呼喊聲。
小朋友說，很喜歡䕒心姊姊幫忙訂自己喜歡午餐，在圖書館幫忙選精彩的書讓他們閱讀，天熱時也會提醒多喝水，許姊姊最貼心。
許䕒心說，她不想把暑假浪費在手機和電視，能回學校和學弟妹一起過暑假很充實，一點不覺得累反而很快樂，回校再「充電」也有助於自己成長。
教師林益誠說，許䕒心犧牲暑假主動到校服務照顧學弟妹，相當難得，家長、老師都稱讚足為榜樣。校長王瓊慈也說，學長回校服務是興華的優良傳統，除了暑假，每逢運動會不少校友也都會回來幫忙，體現愛校精神，令人感動。
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