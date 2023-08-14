慧燈中學7人錄取百大名校 獨立自主的她上慕尼黑工業大學

宜蘭私立慧燈中學今年共有7名學生錄取全球排名百大名校，最新公布是謝依辰獲錄取德國慕尼黑工業大學，在全球大學排名位居第49，謝依辰的英語能力相當好，她選擇該校科技管理科系，採全英語上課，最近也努力研習德語，做好出國前準備工作。

謝依辰家住桃園，國中與高中6年都在慧燈中學度過，父母親長年在國外經商，她幾乎把慧燈當成第二個家，學習獨立生活，與同儕感情融洽，討論研讀功課與分享生活點滴，度過愉快求學時光。

謝依辰嚮往歐洲文化，高一下學期決心想要出國留學，更以德國的學校做為首選，這次申請國外學校時，她把慕尼黑工業大學列為第一個志願，很感謝學校及林羣傑老師一路上協助他們朝目圓夢。

校長游文聰表示，德國從孩子念國小階段就開始分科，尤其技職體系發展很好，培育各方領域學有專精的人才，雖然謝依辰從未去過德國，但相信學校培養她獨立自主思考求學與生活態度，她到德國後很快可以適應。

慧燈今年共7位學生錄取國外百大名校，除了德國慕尼黑工業大學，還有英國曼徹斯特大學、英國伯明罕大學、北京清華大學、浙江大學、上海交通大學及台灣大學等名校。

另外，高二學生洪楷恩及國一學生彭鉑鈞，日前在IMC國際數學競賽新加坡決賽中榮獲銅牌，校方表示，這項國際賽事極具挑戰性，共16國參賽，能在其中脫穎而出，學生需在數學方面有卓越才華和解題能力。

數學老師張攀菶說，其實學校有些學校的數學能力很不錯，但高三及國三生面臨準備升學壓力，只好割捨集訓參賽機會，否則奪金披銀的成績也應該都會有的，展現慧燈在數學教學上的優勢。