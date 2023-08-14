北一女120年校慶活動開跑 光復樓修復完工成賀禮

台北市立第一女子高中今天宣布，120週年校慶系列活動今天開跑，除了邀請校友返校演講，還會在9月16日舉辦光復樓修復導覽，這棟古蹟預計11月完工，將成為校慶最大賀禮。

台北市立第一女子高中今天舉辦120週年校慶倒數記者會，校長陳智源致詞表示，一女中從1904年創校至今，為台灣教育貢獻良多，校友也在各領域表現卓越，而談到這些成就，不能不提到任期22年的第11任校長江學珠。

陳智源表示，江學珠將一女中打造為全國最具指標性的學校之一，並在1952年將校服改為現在為人所知的綠衣黑裙，同時也是校歌的作詞人，因此「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」選擇唱校歌，就是在對江學珠致敬及致謝。

他提及，許多新生因為考上一女中非常開心，認為身著綠制服是種榮譽，但漸漸發現這身制服帶來許多壓力，搭捷運時、走在路上都會被關注一言一行，但他認為，這身制服代表的是「責任」。

「我要告訴社會各界，北一女中也有我們的社會責任」，陳智源指出，一女中的責任除了繼續優化台灣教育發展，也包含鼓勵學生關心土地及社會，因此要感謝悠遊卡公司願意捐出綠制服造型悠遊卡販售所得10%，支持學生倡議團體實踐他們的理念。

陳智源介紹，120週年校慶從今天起將有一系列慶祝活動登場，包含9月16日響應古蹟日的光復樓古蹟修復導覽、12月9日全球北一大路跑、12月12日校慶慶祝大會等。

陳智源說，光復樓修復工程在2021年啟動，這棟校舍不僅是市定古蹟，更在過去90多年來培育無數傑出女性，工程預計11月中下旬完工，將是120週年校慶的最大賀禮。

北一女中校友會會長趙梅君表示，對於廣大校友而言，此次校慶的重頭戲將是12月8日，由校方、校友及家長共同舉辦的校慶聯歡晚會，上一次舉辦類似活動是100週年校慶時，下一次估計就是150週年時了，鼓勵校友們上「北一女校友會」網站踴躍報名。