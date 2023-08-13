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教學訪問教師推動偏鄉教育經驗交流 7年共219校受惠

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市實踐國中教師邱敏芳則是將視覺藝術專長帶進新北市坪林實驗國中，透過跨領域課程設計，讓該校非專長領域教師對於藝術創作與教學能有基礎認識。圖／國教署提供
台北市實踐國中教師邱敏芳則是將視覺藝術專長帶進新北市坪林實驗國中，透過跨領域課程設計，讓該校非專長領域教師對於藝術創作與教學能有基礎認識。圖／國教署提供

教育部國教署7年前推動「教學訪問教師計畫」，鼓勵一般地區公立國中小學優秀教師，前往偏遠地區公立國民中小學校進行教學訪問。截至目前為止，共媒合219間受訪學校，以及181名教學訪問教師，讓教師進行學習遷移，把適合自己的策略，用於自己的教學課堂中。

為增進一般地區與偏遠地區學校教學經驗交流與傳承，教學訪問教師計畫推動至今邁入第七年。台南市麻豆國小教師武君怡為表演藝術專長，111學年度前往台南市仙草實驗小學、二溪國小進行教學訪問，武君怡將繪本與遊戲帶入課程中抓住學生的專注度，讓學生在課堂的表達不再是制式化的樣態，更激起合作老師們實踐的動力。

武君怡與二校教師，透過共同備課與討論，發展出數學課程中以餅乾操作認識數學幾分之幾、到戶外體驗國語文本中的場景、沉浸式的五感教學，以及結合數位多元媒材認識英文單字，更讓同學帶領同學朗誦英文等模式，激起學習動機。合作老師表示，武君怡老師給予學生非常多發言權，並善用提問讓學生深度思考，教師也能進行學習遷移，把適合自己的策略用於自己的教學中。

台北市實踐國中教師邱敏芳則是將視覺藝術專長帶進新北市坪林實驗國中，透過跨領域課程設計，讓該校非專長領域教師對於藝術創作與教學能有基礎認識。合作教師表示，邱敏芳老師設計以主題為中心的實驗課程，如七年級以坪林茶文化為主的「感恩成就每一口回甘」茶包裝紙設計；八年級以登山為主的「淡蘭古道攝影展」，師生一起學習成長。

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