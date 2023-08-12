描繪失智媽媽如「小孩」 他獲台灣房屋親情文學獎首獎

由台灣房屋、聯合報主辦的「第三屆台灣房屋親情文學獎」今舉辦贈獎典禮。首獎作品「小孩」，寫的是80歲失智症老媽媽，與5年級後段班兒子的庖廚食光，彷如40年前，只是兩人對調了靈魂。首獎得主藍嘉俊筆下，家的形狀既方也圓，他說，方形是媽媽做的便當，圓形是孩子身份的相互接棒、循環，寫親情，就像是一場心靈治療，也讓他的未來少些遺憾。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴致詞時說，疫後能量爆發，今年高達913篇作品投稿，運用文學力量刻畫社會多元面向，特別溫馨，今年首獎透過庖廚刻畫與母親的情感，讓家裡也有「老小孩」的他拜讀多次，看完趕緊打電話給媽媽，甚至回家請媽媽煮一頓飯，想辦法把沙漏的時間調慢。

聯合報內容長蕭衡倩說，聯合報系一直以讓台灣更好為目標，這次得獎作品有悲傷、和解、世代衝突也有溫情，將這些溫暖文字、誠摯感情散播到社會角落，是聯合報作為媒體的責任，面對近來熱議的AI人工智慧，她相信，以人類思考與情感才能成就的專業新聞報導及文學，不會被機器人取代。

曾側寫父親讀報身影獲第一屆佳作的藍嘉俊，這次以失智症母親的日常互動拿下首獎。他說，寫親情，不但是比賽主題，更像心靈治療，親情夾雜著感謝、懷念或創傷，也包含「失去」的元素，他的母親因失智慢慢失去記憶，他則是失去了母親。從前母親照顧作為孩子的他，現在由他待孩子般地照顧母親。

藍嘉俊說，感謝台灣房屋親情文學獎讓他有機會紀錄、分享他的父親與母親，讓他的未來能少點遺憾。對他來說，一九四九年來台的父親是大時代的縮影，母親是沉默低調的小生命典型，兩人構成他觀看跟理解世界的經緯，感謝他的父母。藍佳俊的母親，今天也來到現場觀禮，開心地聆聽演奏，與往來人們微笑、打招呼。

二獎得主陳人芳以〈名。字〉追憶不識字的阿嬤。陳人芳今天透過朋友代為致感言，她說，這輩子再也遇不到有人像阿嬤陳林英桂帶給她如此豐厚的愛。三獎陳彥任的〈皺摺〉，透過母親探望失智外公的場景，流露自身對生命頹傾的困惑哀傷。

評審代表許悔之說，這次得獎作品熱呼呼、沈甸甸，具生命重量，讓他得以重新觀看親情議題，也思考自己在世界的存在位置，雖然這非奧運級的文學獎比賽，但卻是人間可貴的應證、美麗的文本，也回到文學的基本，因為對情感與世界的描摹，即是一切寫作根源。