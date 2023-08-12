一滴水的啟發 宜蘭國華國中奪全國科展冠軍進軍國際

宜蘭國華國中參加第63屆全國科展，獲國中物理科第一名，將進軍國際科展；數學、化學科也得到佳作。投入物理科的穆亭昕、洪子晴與邱量表示，最初是看到水滴碰撞不同材質產生的反應引發興趣，看著實驗成果越來越好，心中充滿成就感。

國二升國三的穆亭昕、洪子晴與國一升國二的邱量，題目是「水滴在親疏交錯介面彈跳及震動現象探討」，他們發現水滴在不同材質面板的交界處時，會震動、跳躍甚至移動，提出了「水滴移動猜想」，經過實驗設計，只要透過簡單震動給予外力，水滴就能自己繞圓、過彎甚至爬坡。

穆亭昕說，她和洪子晴觀察到現象後覺得很有趣，一直「盧」老師，發展成科展題目，再與老師推薦跳級參賽的一年級生邱量組隊。3人從去年7月開始，每天利用早自習、放學時間不間斷的試錯，假日也會到學校實驗，今年4月獲得縣內科展第一名，仍然繼續改進，探索更多水滴的移動模式。

邱量是隊中年紀最小的成員，被老師推薦給2位學姊，一開始還不太情願，隨著實驗深入，水滴最初連移動都很困難，到後面可以轉圈、爬坡，做出成就感後也想持續下去；洪子晴也說，再辛苦也願意嘗試，「因為很有趣」。

指導老師邱旻昇表示，參加科展是校內數理資優班二年級「獨立研究」的課程，非常燒腦，穆亭昕3人題目完全是從無到有的原創，更加困難，他也曾適度勸退，但學生們再辛苦都想堅持，最後拿下全國第一，展現了對科學執著追尋的精神，與有榮焉。