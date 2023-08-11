為永續找解方 雲林正心中學SDGs營隊學員收穫滿滿

雲林正心中為國二生舉辦「SDGs永續行動家—創新科技應用人文營」，從了解聯合國永續發展目標出發，到各班選定議題深入探討後提出改善方案。營隊11日舉行成果發表會，學員用話劇、影片、歌舞等，秀出所思所學。當中，關注「性別平等」的音乙班跳起韓國女團(G)I-DLE的舞蹈，贏得最大歡呼聲。

音乙班湖美琪說，這次舞蹈是改編〈Queencard〉、〈Nxde〉，這兩首歌的歌詞都討論女性的自我認同、勇敢展現，所以同學們是藉此表達，男女都一樣，相互尊重最重要。

這次營隊的主題包括人權、生態、能源、勞工權益等SDGs議題的探討與建議。齊班演出話劇：同學輕信謠言而霸凌主角，加上老師有意助之，造成主角輕生。他們提醒同學遇到類似要通報反霸凌專線，可向教官尋求幫助。

生態部分，正班以攝影師入海底拍片，看到海豚被漁網纏繞、珊瑚被白化為場景，提出「重視海洋生態」計畫，發起淨灘、清除海底廢棄物等活動。身班則是耈從石虎買賣、外來種造成原生種生存危機，盼大家關注復育及生物多樣性問題。

至於勞工權益，意班同學扮演上班族、農民、勞委會、老闆、打工族等參與周休二日研討會表達正反意見。心班則以話劇，藉著記者視角，探討社會中高工時、低薪的問題。

美甲班討論潔淨能源，由支持「火力」、「綠能」兩派人馬辨論「那個才是最好的發電方式」。音甲班演出黑心工廠老闆半夜偷排廢水、有毒廢氣，造成水汙染、動植物甚至是有人死亡，藉此提醒「我們的小舉動，都會影響大地的未來」。

美乙班透過電視專題報導，呼籲減少食物浪費、消除飢餓。初二修班關注「極端氣候」，呼籲大家隨手關燈、多用環保筷等。誠班則是用新聞報導呈現偏鄉人口外流的困境，盼政府發展精緻農業鼓勵「青農回鄉」。