激發小小消防魂 消防局第六大隊夏令營教防災知識

為了從小紮根防災教育，新北市政府消防局第六大隊利用暑假期間，在慈濟汐止聯絡處，舉辦112年兒童消防夏令營活動，邀請新北市就讀國小的小朋友及家長們共襄盛舉，現場設置了五個關卡，有防溺、特搜隊、以地震保命宣導，讓小朋友參加夏令營，邊玩邊學消防知識。

新北市消防第六大隊長羅億田指出，為使學童有效學習防災觀念，新北消防不斷創新遊戲關卡及各項宣導活動，這次夏令營活動特別將吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和互動道具，設計4站消防關卡活動，闖關關卡活動內容有：1.「犀」利特搜隊；2.「犀」望有保庇；3.「犀」手Fun一夏；4.「犀」利智慧王等4個關卡，其中包含宣導教具操作講解、體驗災害現場(地震及濃煙體驗)、消防體能趣味競賽。

羅億田表示，透過夏令營希望小朋友在玩的過程中學習消防防災知識，也學的比較快，而回家還能跟家人分享，形成防災家庭的概念，兒童消防夏令營宣導活動，用遊戲來教小朋友防災和減災的觀念，讓他們對各種災害有更深入的瞭解，進而了解如何防災、減災，有效降低災害發生造成的人命傷亡，這也是本次夏令營活動的重點核心，希望這次參加活動的學童在收獲防災知識的同時，深刻體驗並學習如何防災應變，讓小朋友渡過一個收穫滿滿的盛夏時光。

有消防人員專業操作講解希望讓學童們從中體驗防災的重要性及救災的辛苦，當然更重要的是讓孩子們在玩樂中學習消防救災知識，有趣的活動，小朋友都很喜歡。