快訊

引究責爭議…許淑華爆仁愛鄉4日災情正嚴重 中央災變中心卻撤離

推人上前線當炮灰？烏軍反攻緩慢效應浮現 傷兵撂重話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

激發小小消防魂 消防局第六大隊夏令營教防災知識

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市政府消防局第六大隊舉辦112年兒童消防夏令營活動，讓小朋友參加夏令營，邊玩邊學消防知識。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府消防局第六大隊舉辦112年兒童消防夏令營活動，讓小朋友參加夏令營，邊玩邊學消防知識。 圖／觀天下有線電視提供

為了從小紮根防災教育，新北市政府消防局第六大隊利用暑假期間，在慈濟汐止聯絡處，舉辦112年兒童消防夏令營活動，邀請新北市就讀國小的小朋友及家長們共襄盛舉，現場設置了五個關卡，有防溺、特搜隊、以地震保命宣導，讓小朋友參加夏令營，邊玩邊學消防知識。

新北市消防第六大隊長羅億田指出，為使學童有效學習防災觀念，新北消防不斷創新遊戲關卡及各項宣導活動，這次夏令營活動特別將吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和互動道具，設計4站消防關卡活動，闖關關卡活動內容有：1.「犀」利特搜隊；2.「犀」望有保庇；3.「犀」手Fun一夏；4.「犀」利智慧王等4個關卡，其中包含宣導教具操作講解、體驗災害現場(地震及濃煙體驗)、消防體能趣味競賽。

羅億田表示，透過夏令營希望小朋友在玩的過程中學習消防防災知識，也學的比較快，而回家還能跟家人分享，形成防災家庭的概念，兒童消防夏令營宣導活動，用遊戲來教小朋友防災和減災的觀念，讓他們對各種災害有更深入的瞭解，進而了解如何防災、減災，有效降低災害發生造成的人命傷亡，這也是本次夏令營活動的重點核心，希望這次參加活動的學童在收獲防災知識的同時，深刻體驗並學習如何防災應變，讓小朋友渡過一個收穫滿滿的盛夏時光。

有消防人員專業操作講解希望讓學童們從中體驗防災的重要性及救災的辛苦，當然更重要的是讓孩子們在玩樂中學習消防救災知識，有趣的活動，小朋友都很喜歡。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

夏令營 地震 新北

延伸閱讀

竹市3米消防巷道違停開單 民代論戰互扯高虹安、林智堅

暗諷南投防災不力挨轟 陳建仁：成立災後復原重建專案小組

台東消防再添空拍利器 無人機投入救災行列

消防設備人員考試剩筆試 免專業訓練銜接職業管理新制

相關新聞

為永續找解方 雲林正心中學SDGs營隊學員收穫滿滿

雲林正心中為國二生舉辦「SDGs永續行動家—創新科技應用人文營」，從了解聯合國永續發展目標出發，到各班選定議題深入探討後...

激發小小消防魂 消防局第六大隊夏令營教防災知識

為了從小紮根防災教育，新北市政府消防局第六大隊利用暑假期間，在慈濟汐止聯絡處，舉辦112年兒童消防夏令營活動，邀請新北市就讀國小的小朋友及家長們共襄盛舉，現場設置了五個關卡，有防溺、特搜隊、以地震保命宣導，讓小朋友參加夏令營，邊玩邊學消防知識。

義民中學退一步 明發薪及協商

新竹縣義民中學教師解聘爭議延燒多日，校方昨天公告，將於明天發放薪資，教師不用簽回聘約，將延續去年度的規約，同時將與教師委...

與市長合影！陳其邁滿足模範畢業生動漫擺拍、拳擊圓夢

高雄市教育局今天在社教館舉辦「模範生、畢業生與市長合影」最終場，獅甲國中模範生宋侑霖以最愛動漫「JOJO的奇妙冒險」擺出...

2藝術家碩班相遇 譜出「瑤草琦花‧荏苒心境」聯展

藝術家陳胤汝與楊渝惠在美術碩士班相識，成為同行藝術之路的好友，兩約以「瑤草琦花‧荏苒心境」為主題在葫蘆墩文化中心辦理聯展...

竹市成德高中校車車資漲 市府：依里程計價不減班停開

新竹市成德高中校車招標案日前流標後，近期進行第二次上網招標作業，新竹市議員劉崇顯指出，成德高中的校車標案在上次流標後，目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦