義民中學退一步 明發薪及協商

新竹縣義民中學教師解聘爭議延燒多日，校方昨天公告，將於明天發放薪資，教師不用簽回聘約，將延續去年度的規約，同時將與教師委託的全國教師工會總聯合會針對聘約條文協商。消息傳出後，家長端仍持續罷免，連署逾2千多人，強調這段時間造成學校動盪不安，要有人負責。

義民中學最新公告指出，將依教育部8月8日函文辦理。該校與教師間聘雇關係爭議，經國教署8月4日函釋，在教師未有教師法規定的不續聘情事下，應予續聘，學校預計8月12日發放薪資。

另外依據國教署8月4日函釋，私立學校應將教師聘約視為學校重要章則，納入校務會議討論。對此，校方說明，該校教師先前於簽回應聘書時，擅自刪改諸多契約條文，顯然不符前述意旨，未依法律程序修正聘約前，學校與教師間的聘僱規約仍應按111學年度聘約以執行。

公告也提及，該校代表人與教師委託的工會將針對聘約條文協商，待協商完畢後再召開校務會議，討論聘約修正案，期盼盡速完成聘約修正，讓雙方有所遵循。

消息傳出後，不少老師鬆了一口氣，也希望盡速完成合理聘約。

不過，不少家長認為，這段時間造成學的校動盪不安，學生流失、老師精神受到嚴重的打擊，應該要有人負責，會繼續連署要求校長下台。

居中協調的新竹縣長楊文科表示，縣府將持續維護該校師生的權益，持續督促該校針對相關教師權益及聘約內容確實循程序協商，希望事件告一段落。