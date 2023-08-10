暌違15年金門再次轉動紙風車 將巡迴5鄉鎮進行精彩演出

暌違15年再次回到金門演出的「紙風車劇團」，將從明天起到8月15日在大小金門進行5場精彩演出，紙風車文教基金會董事長李遠今天表示，這次來金門演出真的很不容易，花費這麼多人力才能夠來到這裡，希望陪孩子踏上藝術的第一哩路，歡迎大、小朋友一同欣賞劇團帶來精彩的藝術饗宴。

紙風車劇團今天下午在金門縣文化局舉辦金門巡演記者會，包括李遠、金門縣文化局長呂坤和、縣府教育處長孫麗琪、昇恆昌股份有限公司總經理江建廷、台灣產物保險公司副總經理暨台灣產物保險文教基金會董事許乃權等人都出席參與。

「如果大人不能改變現狀，至少要能為孩子做一些事。」李遠說紙風車秉持這樣的信念，從民國95年發起「紙風車319鄉鎮市區兒童藝術工程」，在100年完成全台灣巡迴演出。緊接著於102年再次啟動「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」持續用藝術陪伴孩子至今，這回，是繼97年首度金門巡演，睽違15年再次回到金門巡迴5鄉鎮演出；這中間在2015年紙風車也有應文化局之邀來金門演出，但當時僅在金城演出。

江建廷則表示，他在99年跟紙風車結緣，對紙風車劇團有不一樣的情感，當初跟女友約會也是看他們的演出，後來求婚也選在紙風車辦，到現在已經生了3個小孩，自己每次看紙風車都很感動，他也推薦紙風車的戲適合全家一起觀賞，他們的演出不只是給小孩看得，是連大人看都會很感動，歡迎金門的朋友有機會一定要來看戲。

本身是金門人的許乃權說，取之社會用之社會，這次是抱著回饋鄉里的心，期待紙風車在金門五鄉鎮的演出可以帶給金門人很多不一樣的感受。

據了解，有別15年前演出的室內規模，這次紙風車將國家劇院級規格的戶外舞台，飄洋過海帶到金門。五鄉鎮5連演，動用近百位工作人員各司其職，前置作業就超過3個月以上。8月初陸續將舞台硬體、燈光音響，透過海運方式送抵金門，陸續拆櫃、一組一組搭台，將國家劇院規模的原原本本移動到當地。演出結束後，仍需一項一項的再次拆台裝櫃後運回本島。5天的演出，幕前幕後人員在工作崗位上投入的心力難以細數。