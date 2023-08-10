安得烈慈善協會與聯合文創合作 共邀弱勢兒參觀《迪士尼動畫展》
「第一次看展覽很期待」、「看到很多畫稿，很有趣」、「想知道更多草稿變動畫的細節」，安得烈慈善協會社工和夥伴單位中永和真理堂師生一行48人日前由聯合數位文創邀請參觀《迪士尼動畫展》，直到走出展場，仍有學童意猶未盡，直呼還想看更多。
2023年是華特迪士尼動畫工作室創立100周年，百年慶典在世界各地登場。《迪士尼動畫展》全球巡迴，今夏移師台北中正紀念堂展出。本展由華特迪士尼動畫研究圖書館授權，精選500多件手稿、素描、彩稿、概念藝術作品，搭配動畫與影片。展出自1928年米奇初登大銀幕的《威利汽船》，到今年底將上映的動畫電影《星願》，從現場多部經典動畫片段，可見證華特迪士尼所言：「動畫可以實現人們的所有夢想。」
聯合數位文創這次與安得烈慈善協會合作，在暑假期間，邀請新北市中永和地區弱勢學童到中正紀念堂看展。其中五年級的邱郁馨說，她喜歡《星願》展區，畫面很夢幻，彷彿美夢成真。七年級的蔡沂家喜歡介紹《動物方程式》製作過程的紀錄片，原來故事隱含很多巧思。六年級韓承翰和三年級江沛真都喜歡《無敵破壞王》，韓承翰喜歡它電動風格的畫風，江沛真很喜歡女主角遇到許多願意幫助的同伴。
帶隊老師邱煌仁說，參觀展覽可讓孩子知道迪士尼並不遙遠，有相關天分的人未來也可投身這項產業，過程不只有玩樂，而是啟發他們對生活有動力、有目標，找到自信。
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