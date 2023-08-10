2藝術家碩班相遇 譜出「瑤草琦花‧荏苒心境」聯展

藝術家陳胤汝與楊渝惠在美術碩士班相識，成為同行藝術之路的好友，兩約以「瑤草琦花‧荏苒心境」為主題在葫蘆墩文化中心辦理聯展，以礦物、金屬等顏料展現「瑤草琪花」仙境花草的肌理與色彩，展期即日起至9月3日。

「創作就是我該作的本分。」陳胤汝說，她的作品展現生活純樸之美，「寒中相遇」及「日常溫柔」將花草樹木投注豐富情感，藉由畫布映照出虛幻飄渺、細膩沉靜的心象風景。「我們的寧靜」樹梢綻放如煙火的花卉，隱喻正要邁入下一階段的生命時空及眾生的緣份起滅。

楊渝惠透過花草圖像書寫生命日記，她說「久病的奶奶和愛貓離世的創作，藉由日光流年中重現記憶、感懷並自我療癒」。

「暴」平靜陰鬱的色彩畫面及暗流水草般象徵面對親人離開的激動擺折、傷情不捨，但同時隱現一絲解脫的希望之光；「憶夢」以黃泉彼岸和人世為界，分隔兩地遙望不得相聚，傳達生死兩隔的心痛感傷，也在一筆一劃中治癒沉澱自身的心情。

葫蘆墩文化中心表示，陳胤汝與楊渝惠皆為美術專業科班出身，分別在設計行業與展演策劃製作的職場工作，不約而同回歸校園進修，成為東海大學美術系碩士班同學。