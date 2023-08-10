2藝術家碩班相遇 譜出「瑤草琦花‧荏苒心境」聯展
藝術家陳胤汝與楊渝惠在美術碩士班相識，成為同行藝術之路的好友，兩約以「瑤草琦花‧荏苒心境」為主題在葫蘆墩文化中心辦理聯展，以礦物、金屬等顏料展現「瑤草琪花」仙境花草的肌理與色彩，展期即日起至9月3日。
「創作就是我該作的本分。」陳胤汝說，她的作品展現生活純樸之美，「寒中相遇」及「日常溫柔」將花草樹木投注豐富情感，藉由畫布映照出虛幻飄渺、細膩沉靜的心象風景。「我們的寧靜」樹梢綻放如煙火的花卉，隱喻正要邁入下一階段的生命時空及眾生的緣份起滅。
楊渝惠透過花草圖像書寫生命日記，她說「久病的奶奶和愛貓離世的創作，藉由日光流年中重現記憶、感懷並自我療癒」。
「暴」平靜陰鬱的色彩畫面及暗流水草般象徵面對親人離開的激動擺折、傷情不捨，但同時隱現一絲解脫的希望之光；「憶夢」以黃泉彼岸和人世為界，分隔兩地遙望不得相聚，傳達生死兩隔的心痛感傷，也在一筆一劃中治癒沉澱自身的心情。
葫蘆墩文化中心表示，陳胤汝與楊渝惠皆為美術專業科班出身，分別在設計行業與展演策劃製作的職場工作，不約而同回歸校園進修，成為東海大學美術系碩士班同學。
兩人在人生經歷與創作理念有許多共通點而成好友，相約申請葫蘆墩文化中心辦理聯展。展覽主題「瑤草琦花‧荏苒心境」意喻創作者將情感投射的內心情境轉化如幻境中得見的珍貴稀有花草。
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