中崙國中手球隊赴匈牙利參賽 餐廳送暖贊助午餐營養品
高雄市鳳山區中崙國中女子手球隊12日即將出發匈牙利，參加14日舉行的維斯普雷姆盃國際青少年手球分齡錦標賽。學校附近「心想素成」餐廳主動熱心送暖，贊助選手暑期集訓的午餐、營養品，希望選手們努力練習，出國比賽拿金牌為國爭光。
中崙國中女子手球代表隊員們最近積極利用暑假，每天不畏風雨地奮力練習，為即將到來比賽做好準備。為了支持選手的努力，學校附近馳名的「心想素成」餐廳老闆主動聯繫校方，全面贊助選手暑期午餐、營養品，讓球員們每天都能吃飽飽，有充沛的體力繼續練習，迎接國際賽的挑戰為國爭光。
校長王文霖表示，中崙國中女子手球代表隊去年榮獲全國女子16歲組全國冠軍，年輕充滿活力，在訓練場上努力持續的練習，不僅完善個人技巧，更努力協同作戰，磨練默契，要在國際賽場上爭取出色的佳績。
選手們從日出練到日落，切磋技巧、加強體能，刻苦攻克手球技戰術，希望能在匈牙利的比賽中展現實力和風采。王文霖校長感謝「心想素成」餐廳熱心送暖，表示學生們這次出國參賽，是一個代表台灣走向國際參賽的機會，慷慨的贊助讓選手們能更專注於訓練、比賽，提高了整個團隊的士氣。
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