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中崙國中手球隊赴匈牙利參賽 餐廳送暖贊助午餐營養品

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中崙國中女子手球隊即將出發匈牙利參加維斯普雷姆盃國際青少年手球分齡錦標賽，附近餐廳主動熱心送暖，贊助選手暑期集訓的午餐、營養品。圖／中崙國中提供
高雄市中崙國中女子手球隊即將出發匈牙利參加維斯普雷姆盃國際青少年手球分齡錦標賽，附近餐廳主動熱心送暖，贊助選手暑期集訓的午餐、營養品。圖／中崙國中提供

高雄市鳳山區中崙國中女子手球隊12日即將出發匈牙利，參加14日舉行的維斯普雷姆盃國際青少年手球分齡錦標賽。學校附近「心想素成」餐廳主動熱心送暖，贊助選手暑期集訓的午餐、營養品，希望選手們努力練習，出國比賽拿金牌為國爭光。

中崙國中女子手球代表隊員們最近積極利用暑假，每天不畏風雨地奮力練習，為即將到來比賽做好準備。為了支持選手的努力，學校附近馳名的「心想素成」餐廳老闆主動聯繫校方，全面贊助選手暑期午餐、營養品，讓球員們每天都能吃飽飽，有充沛的體力繼續練習，迎接國際賽的挑戰為國爭光。

校長王文霖表示，中崙國中女子手球代表隊去年榮獲全國女子16歲組全國冠軍，年輕充滿活力，在訓練場上努力持續的練習，不僅完善個人技巧，更努力協同作戰，磨練默契，要在國際賽場上爭取出色的佳績。

選手們從日出練到日落，切磋技巧、加強體能，刻苦攻克手球技戰術，希望能在匈牙利的比賽中展現實力和風采。王文霖校長感謝「心想素成」餐廳熱心送暖，表示學生們這次出國參賽，是一個代表台灣走向國際參賽的機會，慷慨的贊助讓選手們能更專注於訓練、比賽，提高了整個團隊的士氣。

高雄市中崙國中女子手球隊即將出發匈牙利參加維斯普雷姆盃國際青少年手球分齡錦標賽，附近餐廳主動熱心送暖，贊助選手暑期集訓的午餐、營養品。圖／中崙國中提供
高雄市中崙國中女子手球隊即將出發匈牙利參加維斯普雷姆盃國際青少年手球分齡錦標賽，附近餐廳主動熱心送暖，贊助選手暑期集訓的午餐、營養品。圖／中崙國中提供

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餐廳 匈牙利

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