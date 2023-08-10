台南家齊高中連結在地、鏈結全球 探索冥婚到環遊世界
台南市家齊高中社會科高二探究與實作課程透過在地議題，鏈結全球視角，從探索冥婚習俗、清代女商人的歷史桌遊到環遊世界的地理線上遊戲共42件作品，正在校內展出；從中看到學生透過各種媒材，如小論文、圖文繪本、小誌、影片和Podcast，全方位展現他們對議題的多元觀點。
家齊高中表示，從107學年度起，社會科教師群即開始合作研發探究與實作課程，涵蓋公民、地理和歷史。延續去年的「移動」主題，今年舉辦的課程成果海報展，呈現了一系列多元的研究主題，涵蓋不同族群和事件。譬如移工、童工、外送員、更生人、跨性別運動員，還有西拉雅族、宗教信眾等。
另，此展覽也包括了神農街、月老廟、文學館等多樣地景，甚至觸及了時下熱門話題，如流浪動物、行人地獄、數位科技等，這充分體現了高中生對於飲食、穿著、旅遊等生活議題的關心，同時也彰顯他們對於周遭環境變化的關切。
家齊高中社會科老師陳禹仁說，學生透過一學期的嚴謹研究，培養了扎實的研究方法與討論能力，並從議題探索中提問、發展問題意識，最終專注於各自的主題，深入探究。期待學生們能夠察覺問題，回應前人在研究中遇到的困難，並對未來的行動給予承諾。
校長陳韻如表示，透過討論地方和國際議題，可以幫助學生拓展國際視野，並認知作為世界公民的責任。此次成果展不僅以中文海報方式展示，研究報告如西拉雅族正名運動和跨性別運動員等，也由師生合作翻譯成英文，並投稿至海外合作的英國學校Rushcliff Spencer Academy。這些成果在該校社會科學人雜誌上刊登，讓英國師生有機會深入了解台灣原住民議題，同時展現台灣高中生的國際視野。展期至9月29日。
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