「付不起教師薪」私中喊漲學費
一一二學年北區高中校長會議昨在苗栗登場，有私立高職校長拋出學費調整議題，指現行私校學費以班級最高人數上限計算，但少子化下，即便滿招學校，學費也不夠付教師薪資，僅能靠董事會募款。私中盟也指出，近年私中學費配合軍公教調薪，雖調漲至二萬四四二三元，但若以一班四十名學生換算，每生每學期成本至少要二萬九二○四元，與現行差近五千元。
北部某私立高職校長表示，現行的私校學費以班級最高人數上限計算，根本不夠支應私校教師的薪資。若學校招生不好、無法滿班就沒話講，滿招學校學費也支不起教師薪資。
他直言，這種情況下，「私校的預算都是假的」，當教育部說預算一定要收支平衡、不能有赤字，但學生數一定不夠，又不可能不聘教師，只能靠董事會募款，怎麼可能平衡？
全國私立中學聯盟輪值主席、台中僑泰中學校長溫順德表示，以僑泰高中為例，若將學費作為教師薪資，一年至少還差一千萬元，只能從雜費大水庫勻支。
教育部國教署高中職組長黃瀞儀說，理解公私校辦學成本差異，軍公教明年調薪，私校也會同步處理，將持續爭取經費挹注私校辦學。
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