新課綱論壇 高中生：特殊選才有4問題
一一二學年分發入學將於下周放榜，有鑒於今年為一◯八課綱上路後第二屆，學生團體EdYouth昨舉辦「這次換我說！一◯八課綱高中職論壇」，邀第一線學生提供考招意見。學生指出，現行特殊選才有四大問題，包括太晚定向無法準備、名額少競爭激烈、特殊身份有特權、報名費差異大等需精進。
學生呂珮蓁指出，特殊選才管道高三上才開跑，不過學生多在高二開始定向，由於不少學系多會設定門檻，如語言相關科系需雅思檢定成績，理工科系則需持有ＡＰＣＳ檢定等，對較晚定向的學生不利。
呂珮蓁也提到，今年特殊選才全台招生名額約一千五百名，但高職生也能報名特殊選才，憂心名額僧多粥少；且不少學系設定優先錄取境外台生、實驗教育生等，非上述身份恐「打不贏」，另建議特殊選才收費應更實惠，以減輕學生負擔。
也有學生團隊向同儕進行問卷調查，調查顯示，不少學生認為繁星推薦管道對一類組學生較有利，如段考較好準備、探究與實作較易得分，有利校排名。學生江柔薰認為，各類組因難易度不同，應分開競爭校內繁星推薦名額。
學生黃冠凱說，新課綱注重學習歷程檔案，但只要學測失利，整份學習歷程檔案就無法被大學端看見，非常可惜。
教育部高教司專委周弘偉回應，特殊選才還是需要顧及「特殊性」，名額不會無限放大。但是未來會透過招生檢討會議，針對報名費、名額及特殊生是否分流做精進。
周弘偉表示，繁星推薦運作均由各校繁星推薦委員會訂定，建議可透過校園民主程序討論。
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